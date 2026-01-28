Bộ Quốc phòng thông tin vụ máy bay Yak-130 gặp sự cố 28/01/2026 11:10

(PLO)- Trong quá trình huấn luyện, máy bay Yak-130 của Trường Sĩ quan Không quân gặp sự cố kỹ thuật. Phi công đã bật dù thoát hiểm an toàn sau khi điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, một máy bay Yak-130 của Trường Sĩ quan Không quân gặp sự cố kỹ thuật, phi công phải bật dù thoát hiểm an toàn. Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, sáng 28-1, Trung úy phi công Đinh Thành Trung, thuộc Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, điều khiển máy bay huấn luyện Yak-130 thực hiện bài bay 5+3 theo kế hoạch huấn luyện của đơn vị. Máy bay được lệnh cất cánh lúc 7 giờ 27 phút.

Trong quá trình bay, đến khoảng 7 giờ 44 phút, máy bay gặp sự cố và mất liên lạc. Phi công đã nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không thành công.

Để bảo đảm an toàn, phi công điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư, sau đó lựa chọn vị trí phù hợp và bật dù thoát hiểm.

Sau khi tiếp đất, phi công được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hiện tình trạng sức khỏe của phi công đã ổn định.

Chiếc máy bay sau đó va vào khu vực núi Hòn Vinh, thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc không gây ảnh hưởng đến người dân, công trình và khu dân cư xung quanh.

Hiện nay, các đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố. Đồng thời phối hợp với chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn để tiếp cận vị trí máy bay gặp nạn.