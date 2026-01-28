Máy bay huấn luyện rơi ở Đắk Lắk, phi công thoát nạn 28/01/2026 10:45

(PLO)- Một máy bay huấn luyện vừa rơi ở Đắk Lắk, phi công nhảy dù thoát nạn, được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngày 28-1, một lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cho hay các lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường máy bay huấn luyện quân sự rơi tại khu vực núi thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Bên ngoài khu vực núi nghi chiếc máy bay quân sự rơi. Ảnh: H.T

“Anh em đang lên hiện trường, chưa có báo cáo cụ thể nên tôi chưa có thông tin chi tiết”- lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk nói.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: H.T

Còn một lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk cho biết sáng cùng ngày người dân, lực lượng chức năng địa phương này đã hỗ trợ đưa một phi công đi cấp cứu.

"Phi công nhảy dù xuống địa bàn phường Hòa Hiệp và được đưa vào trạm y tế cấp cứu. Hiện chúng tôi chưa rõ tình hình sức khỏe phi công"- lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp nói.

Đám khói bốc lên từ ngọn núi nghi có chiếc máy bay rơi. Ảnh: N.D

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh việc một ngọn núi trên địa bàn phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk bốc lên đám khói cao. Theo một số nhiều người dân địa phương, trước khi quả núi bốc khói, họ có nghe tiếng máy bay bay qua và tiếng nổ trên núi.

Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: H.T

PLO đã liên hệ đại diện Trung đoàn 940- đơn vị được cho là có máy bay huấn luyện rơi, để tìm hiểu sự việc nhưng chưa có kết quả.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực ngọn núi nghi máy bay rơi, hiện nhiều lực lượng chức năng đã có mặt triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Nhiều người hiếu kỳ cũng đến theo dõi sự việc.