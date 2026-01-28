Vụ máy bay rơi ở Đắk Lắk: Sức khỏe phi công ra sao? 28/01/2026 11:06

(PLO)- Phi công nhảy dù khỏi chiếc máy bay rơi ở Đắk Lắk đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên điều trị.

Ngày 28-1, ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên xác nhận bệnh viện đang điều trị cho một phi công bị thương, hiện tình hình sức khỏe tạm ổn.

Lực lượng chức năng xuất hiện tại khu vực máy bay rơi. Ảnh: H.T

“Chúng tôi đang tổng hợp, làm báo cáo cụ thể thông tin, sức khỏe của phi công”, ông Dũng nói.

Cùng ngày, ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp, xác nhận có việc một phi công nhảy dù xuống địa bàn phường và bị thương.

Theo ông Giang, phi công này nhanh chóng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Ngọn núi nơi máy bay rơi. Ảnh: N.D

Như PLO đã thông tin, khoảng 7 giờ 40 cùng ngày 28-1, một máy bay huấn luyện quân sự đã rơi trên vùng núi thuộc địa bàn phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Phi công trên máy bay đã nhảy dù xuống địa bàn phường Hòa Hiệp và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.