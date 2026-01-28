Bộ Tư lệnh TP.HCM tiễn 1.249 quân nhân xuất ngũ năm 2026 về địa phương 28/01/2026 11:10

Ngày 28-1, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức trọng thể lễ tiễn, đón 1.249 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026 về địa phương tại 4 địa điểm gồm: Trung đoàn Gia Định; Trung đoàn Bộ binh 6; Trung đoàn Minh Đạm; Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 6.

Các quân nhân xuất ngũ năm 2026 hiện là Hạ sĩ quan, binh sĩ (nhập ngũ tháng 2-2024), đã hoàn thành phục vụ tại ngũ trong 24 tháng. Trong suốt quá trình phục vụ trong quân ngũ, các quân nhân đã hoàn thành quá trình rèn luyện toàn diện cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ quân sự và tác phong sinh hoạt...

Trong suốt quá trình tại ngũ, các quân nhân đạt được nhiều kết quả và thành tích đáng ghi nhận trên các mặt trận. Nổi bật có 429 quân nhân được thăng quân hàm Thượng sĩ; 297 quân nhân được thăng quân hàm Trung sĩ; 514 quân nhân được thăng quân hàm Hạ sĩ; 7 quân nhân thăng quân hàm Binh nhất. Ngoài ra, có 49 quân nhân được kết nạp trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam sau quá trình phục vụ trong quân ngũ; 18 quân nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn được tham gia đào tạo sĩ quan dự bị; 4 quân nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp 2025...

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, đề nghị sau khi trở về địa phương, các quân nhân Hạ sĩ quan, binh sĩ được biên chế vào các đơn vị dự bị động viên, tham gia lao động, công tác trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

"Dù ở bất kỳ cương vị nào, các đồng chí phải tiếp tục giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ; kiên định bản lĩnh chính trị, chủ động đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi Tổ quốc cần" - Thiếu tướng Phan Quốc Việt nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo Quân khu 7﻿, Bộ Tư lệnh TP.HCM, lãnh đạo TP.HCM, các đơn vị huấn luyện tham dự lễ tiễn quân.

Trung đoàn Gia Định tổ chức trọng thể lễ tiễn 708 quân nhân về địa phương vào sáng ngày 28-1.

Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP.HCM biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà các quân nhân đạt được trong thời gian tại ngũ.

﻿﻿ ﻿ ﻿ Đại diện lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, lãnh đạo TP.HCM, trao tặng quà cho 20 quân nhân tiêu biểu.

Cán bộ, chiến sĩ, quân nhân Trung đoàn Gia Định duyệt đội ngũ tại buổi lễ.

Các quân nhân rạng ngời bên gia đình và người thân sau quá trình tại ngũ.

Hạ sĩ Đào Tấn Phát hạnh phúc bên ba và mẹ trong ngày xuất ngũ: "Sau 2 năm phục vụ trong môi trường quân ngũ, tôi đã trưởng thành hơn, cảm thấy hào hứng khi được về với gia đình. Với kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức và bản lĩnh đã được rèn luyện, tôi tự tin sẽ trở thành một người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội"- Hạ sĩ Đào Tấn Phát nói.

Thượng sĩ Lê Minh Trí (trái) chia sẻ: "Một trong những điều tự hào nhất của bản thân là có cơ hội, vinh dự được rèn luyện trong môi trường quân ngũ chuyên nghiệp. Thời gian tới, khi về với gia đình, tôi sẽ làm kinh tế và đóng góp cho địa phương. Đặc biệt, tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng phục vụ khi địa phương, Tổ quốc gọi".