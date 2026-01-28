'Hiểu sâu- hành động đúng- làm đến cùng' khi triển khai Nghị quyết Đại hội XIV

Ngày 28-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị báo cáo viên Trung ương về Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Điểm mới trong đường lối đối ngoại
Tại đây, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã thông tin chuyên đề “Cục diện thế giới và khu vực, đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và trọng tâm, phương hướng triển khai".
Theo ông Nguyễn Minh Vũ, điểm mới về đường lối ngoại giao và hội nhập quốc tế hiện nay là Đảng ta tiếp tục kế thừa những quan điểm, chủ trương từ Đại hội XIII và các kỳ Đại hội trước.
Đó là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Cùng đó, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam; thúc đẩy giải quyết các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hoà bình, tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông...
Đồng thời, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột, là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân thống nhất từ Trung ương đến địa phương.
Trong quan điểm chỉ đạo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết Đảng đã bổ sung quan điểm “đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”; quan điểm chỉ đạo về phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế của đất nước. Cùng đó, bổ sung phương châm “tự cường” trong triển khai đường lối đối ngoại với quan điểm chính: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại”.
Đảng ta cũng xác định tham gia chủ động, có trách nhiệm hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực; hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả. Đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.
Phát huy “sức mạnh mềm” tương xứng vị thế chính trị và kinh tế
Về đối ngoại đa phương, để cụ thể hóa hơn chủ trương về đối ngoại đa phương của Đại hội XIII và Chỉ thị 25, Đảng đã bổ sung phương hướng nhiệm vụ “đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương”. Trong đó nêu cụ thể hơn mục tiêu của đối ngoại đa phương để thể hiện rõ hơn trách nhiệm, đóng góp của Việt Nam là “chủ động tham gia xây dựng, định hình các thể chế đa phương” phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện cụ thể…
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin trong thời gian tới ngành ngoại giao sẽ khẩn trương cụ thể hóa triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV; phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước; đồng thời ban hành Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV.
Một nhiệm vụ quan trọng khác là cần tạo lập cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước, thông qua việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, chủ động chiến lược; tranh thủ tối đa, tối ưu cục diện thuận lợi và đà nâng tầm quan hệ; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, các quyền và lợi ích chính đáng.
Song song đó là đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ phục vụ đắc lực cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng…
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết công tác đối ngoại phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng quốc tế, đóng góp vào xây dựng và bảo vệ trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng dựa trên luật pháp quốc tế.
Quan trọng nhất là phải phát huy “sức mạnh mềm” của dân tộc tương xứng với tầm vóc lịch sử và văn hóa, vị thế chính trị và kinh tế của đất nước; hướng đến xây dựng nền đối ngoại và ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, kỷ luật, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong, đột phá.
Hiểu sâu- hành động đúng- làm đến cùng
Phát biểu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, cán bộ tuyên giáo các cấp thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chính xác, thống nhất trong tuyên truyền kết quả Đại hội XIV, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo đồng thuận xã hội, coi đây là mục tiêu cao nhất.
Ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh năm 2026 là năm mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.
Theo ông, đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi công tác dân vận, công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, thành công của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc, tạo tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trên cơ sở đó, ông đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng chú trọng công tác tuyên truyền sau Đại hội XIV; khẩn trương tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế...
Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải được tiến hành ngay, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động, kết hợp hài hoà giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.
Trong đó, ông lưu ý cần kết hợp tự nghiên cứu với đổi mới mạnh mẽ tư duy từ 'học tập, quán triệt' sang 'hiểu sâu- hành động đúng- làm đến cùng' trong từng bước triển khai.
Đồng thời, Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, để cử tri cả nước lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.