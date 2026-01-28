'Hiểu sâu- hành động đúng- làm đến cùng' khi triển khai Nghị quyết Đại hội XIV 28/01/2026 15:05

(PLO)- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải sinh động, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu- hành động đúng- làm đến cùng" trong từng bước triển khai.

Ngày 28-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị báo cáo viên Trung ương về Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Điểm mới trong đường lối đối ngoại

Tại đây, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã thông tin chuyên đề “Cục diện thế giới và khu vực, đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và trọng tâm, phương hướng triển khai".

Theo ông Nguyễn Minh Vũ, điểm mới về đường lối ngoại giao và hội nhập quốc tế hiện nay là Đảng ta tiếp tục kế thừa những quan điểm, chủ trương từ Đại hội XIII và các kỳ Đại hội trước.

Đó là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, kết nối trực tuyến đến 3.606 điểm cầu trên toàn quốc với gần 260.000 đại biểu tham dự. Ảnh: TTXVN

Cùng đó, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam; thúc đẩy giải quyết các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hoà bình, tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông...

Đồng thời, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột, là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Trong quan điểm chỉ đạo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết Đảng đã bổ sung quan điểm “đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”; quan điểm chỉ đạo về phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế của đất nước. Cùng đó, bổ sung phương châm “tự cường” trong triển khai đường lối đối ngoại với quan điểm chính: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại”.

Đảng ta cũng xác định tham gia chủ động, có trách nhiệm hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực; hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả. Đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã thông tin chuyên đề “Cục diện thế giới và khu vực, đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và trọng tâm, phương hướng triển khai". Ảnh: TTXVN

Phát huy “sức mạnh mềm” tương xứng vị thế chính trị và kinh tế

Về đối ngoại đa phương, để cụ thể hóa hơn chủ trương về đối ngoại đa phương của Đại hội XIII và Chỉ thị 25, Đảng đã bổ sung phương hướng nhiệm vụ “đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương”. Trong đó nêu cụ thể hơn mục tiêu của đối ngoại đa phương để thể hiện rõ hơn trách nhiệm, đóng góp của Việt Nam là “chủ động tham gia xây dựng, định hình các thể chế đa phương” phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện cụ thể…

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin trong thời gian tới ngành ngoại giao sẽ khẩn trương cụ thể hóa triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV; phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước; đồng thời ban hành Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là cần tạo lập cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước, thông qua việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, chủ động chiến lược; tranh thủ tối đa, tối ưu cục diện thuận lợi và đà nâng tầm quan hệ; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, các quyền và lợi ích chính đáng.

Song song đó là đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ phục vụ đắc lực cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng…

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết công tác đối ngoại phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng quốc tế, đóng góp vào xây dựng và bảo vệ trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng dựa trên luật pháp quốc tế.

Quan trọng nhất là phải phát huy “sức mạnh mềm” của dân tộc tương xứng với tầm vóc lịch sử và văn hóa, vị thế chính trị và kinh tế của đất nước; hướng đến xây dựng nền đối ngoại và ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, kỷ luật, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong, đột phá.