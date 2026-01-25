Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị: Đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống không dừng ở 'quán triệt' 25/01/2026 10:45

(PLO)- Bộ Chính trị nhấn mạnh kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIV là cơ sở quan trọng để đánh giá tập thể, người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chỉ thị nêu rõ Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội XIV là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Nghị quyết thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết có giá trị định hướng, lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Điều này góp phần hiện thực hóa niềm tin, khát vọng dân tộc vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Để Nghị quyết được triển khai ngay, đồng bộ và hiệu quả, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp. Ảnh: Nhân Dân

Việc triển khai phải thực hiện nghiêm túc, bài bản và khoa học. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết. Từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân.

“Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Chỉ thị nêu rõ.

Bộ Chính trị yêu cầu người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết.

Các đơn vị cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, có trọng tâm, thực hiện thường xuyên trong cả nhiệm kỳ. Chương trình hành động phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp thực tiễn địa phương, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, đổi mới sáng tạo và bảo đảm tính khả thi.

“Kết quả thực hiện Chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ”. Chỉ thị yêu cầu hoàn thành Chương trình hành động trong quý 1-2026.

Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu việc triển khai Nghị quyết phải kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Các cấp ủy cần kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng" trong từng bước triển khai.

Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cấp ủy cơ sở trong quý 1-2026.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề việc triển khai Nghị quyết tại các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.