Đại hội XIV của Đảng tiếp thêm niềm tin để bước vào kỷ nguyên mới 24/01/2026 19:11

(PLO)- Đoàn viên thanh niên, trí thức tại Đà Nẵng bày tỏ lòng vững tin vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc từ Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 24-1, PV Pháp Luật TP.HCM ghi nhận nhanh ý kiến tâm huyết của đoàn viên thanh niên, trí thức tại TP Đà Nẵng sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bế mạc, thành công rất tốt đẹp.

Trao thêm cơ hội cho đảng viên trẻ

Trao đổi với PV, anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, nói Đại hội XIV vừa qua đã thực sự trở thành điểm hội tụ của ý chí, khát vọng phát triển.

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Thanh niên Đà Nẵng nói riêng, thanh niên cả nước nói chung rất kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới có những chủ trương, chính sách mang tính đột phá, tạo bước phát triển mới cho đất nước. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt là không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập của người dân.

Theo anh Hùng, thế hệ trẻ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chính sách mới, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thanh niên có điều kiện khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia nghiên cứu khoa học. Từ đó đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo hướng giàu mạnh, hiện đại.

Trong kỷ nguyên mới, anh Hùng cho rằng, việc chú trọng phát huy vai trò của lực lượng trẻ, đặc biệt là thanh niên, là yêu cầu hết sức quan trọng. Thanh niên cần được tạo môi trường, cơ chế và động lực phù hợp để cống hiến, sáng tạo.

“Đảng ta cần tiếp tục bồi dưỡng, tin tưởng, trao cơ hội để đảng viên trẻ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến. Đây chính là sự đầu tư cho tương lai lâu dài của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với tinh thần tiên phong, dấn thân và trách nhiệm, đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh”- anh Hùng nói.

Bắt nhịp kịp với thời đại

Theo Anh hùng lao động, nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ, bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội XIV mở ra một triển vọng lớn cho đất nước.

“Rất mừng là Đảng đã bắt nhịp kịp với thời đại. Đây là thời đại của công nghệ trí tuệ nhân tạo và nó phát triển theo cấp số nhân, sẽ làm thay đổi thế giới một cách kinh khủng. Các nhà khoa học lớn của thế giới nhận định, tới năm 2030, AI sẽ văn minh hơn tất cả văn minh của loài người cộng lại”- ông Cơ nói.

Anh hùng lao động, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ. Ảnh: NVCC

Ông Cơ bày tỏ nguyện vọng lớn về vấn đề xây dựng Đảng. Vì Đảng vẫn là cái gốc để thực hiện các quyết sách mà hiện nay Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đang đề ra.

“Rút kinh nghiệm trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng hòa mình với nhân dân, được nhân dân yêu mến và nhân dân hy sinh để giải phóng đất nước. Bây giờ để triển khai tốt nhất các quyết sách mới, Đảng càng phải hòa mình vào nhân dân, được nhân dân yêu mến, ủng hộ và sống chết với quyết sách đó”- ông Cơ chia sẻ.

Vị này cho rằng, xây dựng Đảng phải bắt đầu từ từng chi bộ, từng đảng viên, đây là vấn đề cốt lõi.

Nhìn vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, ông Cơ hy vọng nhiều nhân tố mới sẽ nắm vững và làm chủ công nghệ. Cùng với đó, cán bộ từ xã, phường lên cấp tỉnh, bộ ngành đều phải rành rẽ công nghệ để biến AI trở thành trợ thủ của mình và phải giám sát AI bằng luật.

Đến năm 2035, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ hy vọng toàn dân sẽ có một đời sống vật chất tốt. Nhưng không phải vì quá chạy theo tăng trưởng GDP mà quên xây dựng đời sống tinh thần của nhân dân. Phải xây dựng trật tự đạo đức của đất nước, giáo dục tinh hoa truyền thống của dân tộc 4.000 năm văn hiến.

“Đảng ta phải hết sức chú ý đến việc bên cạnh GDP thì tăng trưởng về đời sống tinh thần của con người phải đồng bộ, song hành với nhau để có xã hội yên bình, hạnh phúc dưới dự lãnh đạo của Đảng”- ông Cơ bày tỏ.