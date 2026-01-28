Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị thông báo kết quả Đại hội XIV tại TP.HCM 28/01/2026 11:11

(PLO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị báo cáo viên Trung ương về thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tại điểm cầu TP.HCM.

Sáng 28-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương về Thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì.

Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Văn kiện Đại hội XIV được chuẩn bị công phu, đổi mới và mang tính hành động cao, thể hiện tư duy mới và tầm nhìn xa.

Đây là lần đầu tiên, Văn kiện Đại hội được xây dựng kèm theo chương trình hành động cụ thể, chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm.

Báo cáo chính trị Đại hội XIV cũng xác định, bước vào giai đoạn mới, thế giới được dự báo tiếp tục chuyển dịch mạnh về cấu trúc quyền lực, mô hình tăng trưởng và trật tự kinh tế; các xu hướng lớn như chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ, an ninh dữ liệu; cùng với các thách thức như biến đổi khí hậu, già hoá dân số, bất bình đẳng, rủi ro xung đột... Điều này đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực thích ứng và năng lực tự chủ chiến lược.

"Văn kiện lần này nhấn mạnh rất nhiều đến yếu tố hành động. Tổng Bí thư Tô Lâm nói rất nhiều về việc làm đến cùng" - bà Nguyễn Thị Thu Hà nói và cho biết ngay sau khi bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng cho biết phương châm Đại hội XIV là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Đây là lần đầu tiên, yêu cầu 'đột phá' được đưa vào phương châm của một kỳ Đại hội Đảng.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, với các mục tiêu đề ra đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì phải có bước đi đột phá ngay từ bây giờ. Đây cũng là điều được Tổng Bí thư Tô Lâm phân tích rất nhiều.

Từ đó, Đại hội XIV cũng xác định ba đột phá có tính quyết định gồm thể chế và thực thi; nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ; hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng thường trực Trung ương Đảng cũng thông tin về thông tin đại biểu dự Đại hội, kết quả bầu cử nhân sự và các điểm nhấn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cũng theo bà, công tác nhân sự tại Đại hội XIV được thực hiện qua nhiều vòng, chủ động dân chủ minh bạch đảm bảo đúng quy trình theo phương châm dân chủ, khách quan, minh bạch, hiệu quả. Đồng thời, đảm bảo tiến hành dân chủ, chặt chẽ, kế thừa phát triển, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, vững mạnh của Đảng.

Hơn nữa, điểm đổi mới quan trọng là quy trình, cách làm theo từng nhóm chức danh, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan.

Công tác chuẩn bị quy hoạch bài bản, thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch 200 nhân sự với 171 ủy viên Trung ương chính thức và 29 ủy viên dự khuyết.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV được công bố ngày 22-1 vừa qua, Đảng bộ TP.HCM có bảy đại biểu. Trong đó, sáu đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức và một Ủy viên dự khuyết. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cũng được bầu vào Bộ Chính trị.

