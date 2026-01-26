Đại hội XIV bầu một lần đủ 200 Ủy viên Trung ương 26/01/2026 18:39

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Đại hội XIV đã tiến hành bầu cử đúng Quy chế, bầu một lần đủ 200 Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Chiều 26-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Ảnh: Quochoi

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đổi mới mạnh mẽ về công tác nhân sự

Chia sẻ về sửa đổi Điều lệ Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cho biết lộ trình là sửa đổi Cương lĩnh trước, sau đó mới sửa đổi Điều lệ. Dự kiến nội dung này trình Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng (2030).

Điều lệ không nên quy định quá chi tiết những nội dung đã rõ trong quy định thi hành, dành sự chủ động cho điều hành thực tiễn. Đại hội XIV giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV quyền xem xét quyết định một số chủ trương lớn khi Điều lệ chưa kịp sửa đổi nhưng thực tiễn yêu cầu để tránh ách tắc.

Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh đây là nội dung đặc biệt quan trọng. Như Tổng Bí thư nêu, đây là "cốt lõi của cốt lõi", "then chốt của then chốt".

Cùng với việc chuẩn bị Văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự đã dành nhiều công sức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động chuẩn bị công tác nhân sự theo hướng: Dân chủ, chặt chẽ, kỹ lưỡng, nhiều lần, nhiều vòng, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả. Công tác này có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh.

Đồng thời, Trung ương xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Chia sẻ về điểm mới trong công tác nhân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ điểm đổi mới mạnh mẽ nhất là thực hiện vừa đảm bảo dân chủ nhưng phải đảm bảo nguyên tắc và công bằng.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Quochoi

Theo ông Đỗ Văn Chiến, Đại hội XIV thành công nhờ hai nguyên nhân chính: Chuẩn bị kỹ lưỡng và nhận thức, ý thức của đại biểu dự đại hội, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất.

“Trong Đại hội chúng ta không có người giới thiệu thêm, đây cũng là một trong những yếu tố để chúng ta rút ngắn thời gian Đại hội từ 1,5 đến 2 ngày”, ông Chiến cho biết.

Theo đó, Đại hội thông qua danh sách bầu Uỷ viên Trung ương Đảng chính thức gồm 199 đồng chí và biểu quyết bầu lấy 180 đồng chí (bằng số lượng Uỷ viên Trung ương Đảng chính thức khoá XIII). Thông qua danh sách bầu Uỷ viên Trung ương Đảng dự khuyết gồm 23 đồng chí và biểu quyết bầu lấy 20 đồng chí (bằng số lượng Uỷ viên Trung ương Đảng dự khuyết khoá XIII).

Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng Quy chế, bầu một lần đủ 180 Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 20 Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng, kết quả: Bộ Chính trị khoá XIV có 19 đồng chí, trong đó có 10 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII tái cử và 9 đồng chí lần đầu tham gia.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tín nhiệm tuyệt đối bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Ban Bí thư khoá XIV sẽ có một số đồng chí là Uỷ viên Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 3 đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV gồm 23 đồng chí. Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu tiếp tục làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.

Dân là gốc

Khái quát về mục tiêu phát triển 2026 - 2030 và tầm nhìn 2045 trong Báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cho biết, mục tiêu tổng quát là: Giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phát triển nhanh bền vững đất nước, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự hội nghị. Ảnh: Quochoi



Đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Tầm nhìn đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD. Đây là quyết tâm chính trị rất cao và hành động phải quyết liệt.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cũng nhấn mạnh, tư tưởng xuyên suốt của văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam là: Dân là gốc.

“Phải khẳng định "dân là gốc" chứ không chỉ là "lấy dân làm gốc", Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ.