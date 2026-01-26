Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng 26/01/2026 13:45

(PLO)- Thủ tướng chỉ đạo các bộ, các ngành triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu

Sáng 26-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đạt thành quả cơ bản, quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho giai đoạn tới phát triển bứt phá, tăng trưởng nhanh, bền vững. Trong đó, có vai trò quan trọng của công tác điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, hiệu quả.

Ba bài học kinh nghiệm

Thủ tướng nhấn mạnh 3 kinh nghiệm quan trọng trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô

Thứ nhất, các bộ ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải nắm chắc tình hình có liên quan để phản ứng linh hoạt, hiệu quả, kịp thời, phù hợp.

Thứ hai, hai chính sách rất quan trọng là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ phải phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, gắn chặt với nhau, chính sách này hỗ trợ, nâng đỡ chính sách kia; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Thứ ba, luôn luôn làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống bằng nhiều giải pháp khác nhau và đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới với tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chấp nhận rủi ro, tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, coi trọng trí tuệ, thời gian và sự quyết đoán đúng lúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, năm 2026, tình hình thế giới vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, khó khăn, phức tạp, dự báo chung về kinh tế thế giới nhìn chung rất thận trọng, kể cả về tăng trưởng, lạm phát.

Thủ tướng lưu ý giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng hai con số và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Ảnh: VGP

Ở trong nước, mục tiêu không thay đổi là phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát tốt bội chi ngân sách, nợ công, nợ Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững độc lập, chủ quyền, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần và không để ai bị bỏ lại phía sau, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn, an dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, theo mục tiêu, chỉ tiêu mà Trung ương và Quốc hội giao.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, các ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu, cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ và Nghị quyết Đại hội của các Đảng bộ nhiệm kỳ 2026 – 2030, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần "nói đi đôi với làm; làm thật, hiệu quả thật, nhân dân hưởng thụ thành quả thật; tránh hình thức, màu mè".

Nhiều giải pháp phải thực hiện

Chỉ rõ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả.

Thứ hai, về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, Thủ tướng nêu rõ, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm trọng điểm, phục vụ sự phát triển, đặc biệt là thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại cuộc họp, Thủ tướng lưu ý đặc biệt về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Ảnh: VGP

Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu trên cơ sở chuyển đổi số, nhất là trong các lĩnh vực thương mại điện tử, ăn uống, bán lẻ. Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi tập trung cho lĩnh vực an ninh quốc phòng, cho đầu tư phát triển, đặc biệt là hạ tầng chiến lược, ưu tiên bố trí vốn triển khai dự án đầu tư trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, cũng như chi cho an sinh xã hội, giáo dục, y tế, trong đó có 148 trường biên giới.

Thủ tướng nhấn mạnh, chính sách tài khóa đang có dư địa nên phải hỗ trợ tích cực cho chính sách tiền tệ; phải sử dụng hiệu quả dư địa về nợ công, bội chi trong giới hạn an toàn để huy động nguồn lực cho đầu tư, trong đó có phát hành trái phiếu để đầu tư một số công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... Cùng với đó, giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 và 2026.

Trong điều hành chính sách tiền tệ, Thủ tướng chỉ đạo sử dụng tối đa các công cụ để kiểm soát lãi suất phù hợp tình hình và đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghệ, phát triển nhà ở xã hội; ổn định tỷ giá, tăng dự trữ quốc gia. Điều hành tín dụng tăng trưởng ở mức phù hợp và điều chỉnh linh hoạt tùy diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra, giám sát để hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và hạn chế vào các lĩnh vực rủi ro.

Thủ tướng cũng nêu rõ, ngân sách Trung ương phát huy vai trò chủ đạo, ngân sách địa phương chủ động, linh hoạt; kiểm soát nợ công ở ngưỡng an toàn; huy động, sử dụng nguồn vốn ODA hiệu quả, tiếp tục sửa đổi các thủ tục hành chính liên quan.

Thứ ba, đổi mới, sáng tạo trong huy động nguồn lực một cách công khai, minh bạch, giảm chi phí; xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, nhà ở, thị trường tài sản mã hóa, thị trường vàng… an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số và cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà làm tăng chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Trong tháng 2, khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thu hút hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp, vốn từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu. Bộ Tài chính khẩn trương triển khai Cổng đầu tư Quốc gia một cửa liên thông từ Trung ương tới địa phương.