Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng 26/01/2026 16:47

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là đột phá so với các đại hội trước đây.

Chiều 26-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã thông báo nhanh kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã trình Đại hội các văn kiện gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cũng tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, tại Đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các văn kiện và sôi nổi thảo luận với 815 lượt đại biểu phát biểu tại Đoàn và hội trường.

Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 Báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, trở thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai.

Ông Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trình bày chuyên đề “thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. Ảnh: TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội là "đột phá" so với các đại hội trước đây, chỉ rõ "chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến" để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

"Khác với những kỳ đại hội trước, kỳ đại hội này Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện Chỉ thị 45, trước là Chỉ thị 35, tiến hành chuẩn bị Văn kiện Đại hội, đồng thời chuẩn bị chương trình hành động của Ban Chấp hành để ngay sau khi kết thúc đại hội chúng ta có thể triển khai ngay vào nhiệm vụ. Trong báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nêu, ngay sau đại hội, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày chúng ta có kết quả mới", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Về mục tiêu phát triển 2026 - 2030 và tầm nhìn 2045, báo cáo đã đưa ra 5 định hướng lớn, trong đó nhấn mạnh, giai đoạn 2026 - 2030 cần tập trung tạo đột phá mạnh mẽ ở 3 lĩnh vực có tính quyết định.

Đó là, đột phá về thể chế và thực thi: Hoàn thiện đồng bộ pháp luật; nâng cao chất lượng chính sách; tăng cường kỷ luật thực thi; bảo đảm mọi chủ trương lớn đều có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát việc thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng Chính phủ số; lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động; tăng cường năng lực số, kỹ năng xanh; trọng dụng nhân tài; hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học giỏi, công nhân kỹ thuật cao; xây dựng văn hoá học tập suốt đời.

Đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại: Ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị và đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; phát triển hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu; bảo đảm liên kết vùng, liên kết địa phương; mở rộng không gian phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ba đột phá này có quan hệ hữu cơ. Thể chế mở đường; nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng; hạ tầng tạo không gian và sức bật. Nếu làm đồng bộ sẽ tạo ra "đà" mới và "thế" mới, nhưng nếu làm nửa vời, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội.

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.