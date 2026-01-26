Giáo viên, nguyên lãnh đạo Quảng Nam kỳ vọng quyết sách Đại hội XIV sớm đi vào cuộc sống 26/01/2026 08:47

(PLO)- Những kỳ vọng về một tương lai tươi sáng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng sau Đại hội XIV.

Người trẻ, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũ và lãnh đạo trung ương đã chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM về những kỳ vọng sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Ấn tượng với chủ trương về giáo dục, dân sinh và xây dựng Đảng

Cô giáo Trà Thị Thu, công tác tại điểm trường Tăk Pổ - Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chu văn An, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

+Cô giáo Trà Thị Thu: Là thế hệ trẻ, tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng tiếp tục mở ra những định hướng chiến lược đúng đắn, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững. Tôi và nhiều bạn trẻ mong Đảng tiếp tục quan tâm đến giáo dục, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, khởi nghiệp và việc làm. Đồng thời, Đảng cần có chính sách phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài trẻ, khơi dậy khát vọng cống hiến để tuổi trẻ trở thành lực lượng tiên phong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, tôi cảm thấy rất phấn khởi và tràn đầy niềm tin. Đại hội được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu trước Đảng và nhân dân. Qua theo dõi các nội dung, tôi cảm nhận sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong giai đoạn phát triển mới.

Tôi đặc biệt ấn tượng với các nội dung về phát triển giáo dục, chăm lo đời sống người dân và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, những định hướng về nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn, quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số và phát huy vai trò đội ngũ giáo viên đã tạo cho tôi nhiều động lực.

Các mục tiêu, giải pháp được đề ra rõ ràng, thiết thực và sát thực tiễn, thể hiện quyết tâm đổi mới. Tôi mong học sinh vùng khó khăn, vùng núi luôn được quan tâm, đến trường trong điều kiện an toàn, đầy đủ hơn. Tôi cũng mong các em giữ vững niềm tin, ham học để sau này thay đổi cuộc sống và góp phần xây dựng quê hương.

Nhiều mô hình tăng trưởng ấn tượng

Ông Lê Văn Dũng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ. Ảnh: TN

+Ông Lê Văn Dũng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ: Ông Lê Văn Dũng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ, cho biết: Tôi rất vinh dự dự phiên khai mạc Đại hội XIV. Tôi cảm nhận văn kiện Đại hội được chuẩn bị rất chu đáo, ngắn gọn nhưng chứa đựng nội dung thực tiễn sâu sắc. Có thể khẳng định việc chuẩn bị văn kiện đóng vai trò quan trọng vào thành công rực rỡ của Đại hội.

Bên cạnh đó, tôi thấy nhiều tham luận trình bày tại Đại hội hết sức tâm huyết, thể hiện ý chí mạnh mẽ. Đại hội lần này đưa ra nhiều mô hình tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Đặc biệt, Đảng chú trọng phát triển con người, quan tâm vấn đề dân sinh, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng còn khó khăn.

Có thể nói, những vấn đề này được quan tâm nhất trong các kỳ đại hội. Tôi tin đời sống người dân sẽ có những chuyển biến mới, chất lượng sống tốt hơn trong thời gian tới.

Lúc còn công tác, tôi luôn tâm đắc và dành sự quan tâm đến đồng bào miền núi, hải đảo bởi cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn. Tôi thấy Đại hội đặt vấn đề và dành sự quan tâm lớn cho khu vực này nên rất vui mừng. Tôi tin rằng nghị quyết và chương trình hành động thực tiễn chắc chắn sẽ sớm đi vào cuộc sống.

Kỳ đại hội mang dấu ấn lịch sử

Ông Nguyễn Hữu Mai, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cũ. Ảnh: HP

+Ông Nguyễn Hữu Mai, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Đây là kỳ đại hội mang dấu ấn lịch sử, định hướng tương lai phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tôi tin tưởng những mục tiêu Đại hội đặt ra sẽ đem lại định hướng tốt đẹp cho sự phát triển đất nước. Với tinh thần đoàn kết của dân tộc và ý chí chiến đấu quyết liệt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các mục tiêu nghị quyết sẽ sớm thành hiện thực để xây dựng Việt Nam giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc.

Nghị quyết định hướng rõ đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam sẽ trở thành nước giàu mạnh, phát triển khá trên thế giới. Tôi kỳ vọng với đội ngũ và điều kiện mới, cùng tiền đề của 40 năm đổi mới, bước đi đó chắc chắn thành công.

Tôi cũng ấn tượng với đường lối của Đảng là luôn phục vụ nhân dân. Đảng có định hướng rõ về nguồn lực, đào tạo con người, giáo dục, an sinh xã hội và đưa đất nước tiến nhanh vào nền kinh tế số. Có thể nói, Đại hội XIV là kỳ đại hội của trí tuệ và lòng dân.

Hiện nay nhu cầu của nhân dân rất cao nhưng đời sống đang từng bước cải thiện tốt. Với mục tiêu phấn đấu mức tăng trưởng hai con số, tôi hy vọng cuộc sống người dân, đặc biệt là vùng nông thôn sẽ ngày càng khởi sắc.

Từ trước đến nay, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới luôn tập trung vào các đột phá hạ tầng và kinh tế nội lực. Đồng thời, việc mở rộng quan hệ đối tác, thu hút nguồn lực bên ngoài để thúc đẩy nội lực bên trong giúp tôi tin rằng các mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt được. Đặc biệt, cách đặt vấn đề về giáo dục miền núi lần này rất đặc sắc.