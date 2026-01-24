Talkshow chào mừng Đại hội XIV thành công rực rỡ: ‘Tự tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới’ 24/01/2026 19:08

(PLO)- Trong không khí hân hoan chào mừng thành công của Đại hội XIV, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talkshow “Tự tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” nhằm tạo diễn đàn lan tỏa định hướng phát triển, khơi gợi tâm thế và hành động trong giai đoạn mới.

Talkshow chào mừng Đại hội XIV thành công rực rỡ: ‘Tự tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới’

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra thành công rất tốt đẹp. Nghị quyết đại hội đã xác định rõ những định hướng chiến lược về phát triển con người, khoa học công nghệ, y tế và kinh tế nhằm đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Talkshow “Tự tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức nhằm tạo diễn đàn mở, nơi các chuyên gia uy tín cùng phân tích những chuyển động lớn của đất nước và đề xuất giải pháp hành động trong giai đoạn phát triển mới.

Tham gia chương trình có PGS.TS Nguyễn Vĩnh Minh Thành, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam; PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất; và ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dũng Thương.

Chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dũng Thương và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phan Anh Dũng.