Khánh Hòa khánh thành trụ sở trung tâm hành chính hơn 544 tỉ đồng 28/01/2026 11:14

(PLO)- Trụ sở làm việc mới của Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa gồm các tòa nhà cao tám tầng, trục thiết kế hướng về phía cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa.

Sáng 28-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ Khánh thành trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa.

Dự án xây dựng trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa, do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 544,6 tỉ đồng.

Trụ sở trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa hoàn thành sau gần 2 năm thi công. Ảnh: XUÂN HOÁT

Dự án được khởi công tháng 4-2024, trên diện tích hơn 23.000 m2. Công trình lấy ý tưởng từ cánh chim hoà bình tung cánh hướng ra đại dương và bầu trời. Bố cục của công trình gồm khối HĐND ở giữa thể hiện tư tưởng lấy dân làm gốc, do dân vì dân; cùng hai “đôi cánh” là Tỉnh ủy và UBND.

Theo ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, trục thiết kế của công trình được xác định từ điểm trung tâm khu đất hướng về phía cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa; với ý chí hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thể hiện khát khao làm chủ đại dương, làm giàu từ biển đảo quê hương.

Cùng với Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh Khánh Hòa ở số 1 Trần Phú là hai công trình tại Khánh Hòa được Hội Kiến trúc sư Việt Nam tuyển chọn "50 công trình kiến trúc tiêu biểu các tỉnh, thành phía Nam - 50 năm đất nước thống nhất".

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, việc quy tụ các cơ quan đầu não, gồm Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về một trụ sở tập trung không chỉ có ý nghĩa về mặt xây dựng cơ bản, mà còn là bước đột phá về hạ tầng để phục vụ công cuộc cải cách hành chính quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu ngày một cao của Đảng và nhân dân.

Theo ông Thành, trụ sở làm việc mới được xây dựng với tầm nhìn trở thành một "công sở xanh - cơ quan số".

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị khi chuyển về trụ sở mới, mỗi cán bộ, công chức phải thay đổi thói quen làm việc cũ, chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, từ “tư duy giấy tờ” sang “tư duy dữ liệu”, lấy hiệu quả công việc làm thước đo cao nhất. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

“Nơi đây không phải là biểu tượng của quyền lực hành chính, mà là không gian phục vụ nhân dân, từ đây doanh nghiệp, người dân, các địa phương cảm thấy được đồng hành và sẻ chia”- ông Thành nói.

Trụ sở trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa ở số 1 Trần Phú, phường Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Người đứng đầu Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng mong muốn thời gian tới, các cấp, ngành của tỉnh sẽ xây dựng môi trường lý tưởng để thu hút và trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao.

“Tỉnh cần có cách tiếp cận đột phá, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, từ môi trường làm việc đến chính sách đãi ngộ, để các chuyên gia, các trí thức trẻ và những người tâm huyết cống hiến, hội tụ sức mạnh nội sinh nâng tầm phát triển tỉnh nhà”- ông Thành mong muốn.