Hàng ngàn du khách Mỹ theo đường biển đến tham quan Khánh Hòa 23/01/2026 10:47

(PLO)- Hơn 2.700 du khách chủ yếu quốc tịch Hoa Kỳ, hành trình từ Cảng Phú Mỹ (TP.HCM) đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh bắt đầu tham quan, trải nghiệm ở Khánh Hòa.

Ngày 23-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa đón chuyến tàu biển quốc tế thứ tư trong năm 2026.

Theo đó, lúc 8 giờ cùng ngày, tàu biển quốc tế Diamond Princess chở theo 2.750 du khách chủ yếu quốc tịch Hoa Kỳ, hành trình từ Cảng Phú Mỹ (TP.HCM) đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh.

Du khách trên tàu Diamond Princess lên bờ tham quan. Ảnh: LP

Khách trên tàu Diamond Princess sẽ có một ngày lên bờ tham quan các địa danh nổi tiếng của Khánh Hòa, như: di tích Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, chợ Đầm. Đồng thời, đi tour tham quan trải nghiệm làng nghề Trường Sơn, tour sông Cái Nha Trang, đạp xe đồng quê,…

Tàu Diamond Princess sẽ rời Cảng quốc tế Cam Ranh để tiếp tục hành trình đến cảng Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Diamond Princess là chuyến tàu thứ tư đến Khánh Hòa trong năm 2026. Ảnh: LP

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã đón bốn chuyến tàu biển quốc tế với hơn 10.150 du khách lên bờ tham quan.

Trong lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, dự kiến trong năm 2026 Khánh Hòa sẽ đón thêm 37 chuyến với hàng trăm ngàn du khách ghé thăm.