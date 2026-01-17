Đóng cửa, tạm dừng kinh doanh các ki ốt sau vụ ẩu đả náo loạn ở Nha Trang 17/01/2026 18:46

(PLO)- Đơn vị cho thuê đất thông báo đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các ki ốt sau vụ ẩu đả gây náo loạn Nha Trang, Khánh Hòa.

Ngày 17-1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết Công an phường đang củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan vụ ẩu đả xảy ra ở dãy ki ốt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Trước đó, hôm 14-1, hai nhóm người lao vào ẩu đả làm náo loạn cả khu phố. Công an phường Nha Trang sau đó xác định nguyên nhân vụ ẩu đả là mâu thuẫn trong kinh doanh giữa hai chủ ki ốt.

Khu vực mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang được cho thuê. Ảnh: XH

Theo lãnh UBND phường Nha Trang, đất ở vị trí các ki ốt cho thuê do Trung tâm hội nghị và nhà khách thuộc Văn Phòng UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Sau đó, Trung tâm hội nghị và nhà khách cho ông Vũ Đình Khoa (ngụ phường Nha Trang) thuê để bố trí 12 ki ốt bán hàng cho khách du lịch. Thời hạn thuê 5 năm, tính từ tháng 4-2024.

Sau vụ ẩu đả, Trung tâm hội nghị và nhà khách thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh của các ki ốt.

Theo ông Vũ Đình Khoa, người đứng hợp đồng thuê với Trung tâm hội nghị và nhà khách, hiện khu vực này có 12 hộ với gần 100 người kinh doanh từ việc thuê ki ốt.

Toàn bộ các ki ốt đã phải đóng cửa sau vụ ẩu đả. Ảnh: XH

Như PLO đã thông tin, ngày 14-1, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh hai nhóm nam, nữ lao vào ẩu đả, la hét khiến cả khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Lúc này, có gần 10 người lao vào túm tóc, xé áo, một số còn cầm khúc gỗ để đánh đối thủ. Hai nhóm này vừa ẩu đả, vừa la hét khiến nhiều người tụ tập đứng xem.