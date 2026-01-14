2 nhóm người ẩu đả, gây náo loạn ở Nha Trang liên quan mua bán 14/01/2026 17:32

(PLO)- Hai nhóm người lao vào ẩu đả khiến cả một khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang náo loạn.

Chiều 14-1, lãnh đạo Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ hai nhóm người ẩu đả tại ki ốt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo thông tin ban đầu, bà LTHT (35 tuổi, ngụ phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thuê ki ốt số 1 tại địa chỉ 46 Trần Phú, mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai, để kinh doanh buôn bán.

Cảnh hai nhóm lao vào ẩu đả náo loạn cả khu phố. Ảnh: MT

Trong quá trình hoạt động, giữa bà Trang và ông VĐC (người thuê ki ốt số 2) xảy ra xích mích, mâu thuẫn kéo dài. Cuối tháng 10-2025, ông C chuyển sang kinh doanh ki ốt số 3.

Ngày 12-1, bà T thấy ki ốt số 3 của ông C đang bày bán các mặt hàng tương tự hàng hóa tại ki-ốt của mình. Chiều 13-1, ông LVD, anh trai bà T, dùng một ổ khóa để khóa cửa ki ốt số 3 của ông C.

Khi phát hiện, ông C cùng một số người cắt khóa, mở cửa ki ốt số 3 để đưa hàng hóa vào bên trong. Lúc này, bà T cùng mẹ ruột đứng chặn trước cửa ki ốt số 3, dẫn đến hai bên xảy ra xô xát, ẩu đả như clip lan truyền trên mạng xã hội.

Như PLO đã thông tin, ngày 14-1, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh hai nhóm nam, nữ lao vào ẩu đả, la hét khiến cả khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang náo loạn.

Lúc này, có gần 10 người lao vào túm tóc, xé áo, một số còn cầm khúc gỗ để đánh đối thủ. Hai nhóm này vừa ẩu đả, vừa la hét khiến nhiều người tụ tập đứng xem.

Trong clip còn có cảnh một phụ nữ bị túm tóc, quật ngã xuống vỉa hè, một lượng lớn tiền trong túi rơi vương vãi ra vỉa hè. Ngoài ra, còn có tiếng một phụ nữ van xin nhóm người kia đừng đánh con trai mình nhưng không được.

Vụ ẩu đả kéo dài nhiều phút, nơi xảy ra vụ việc ngay sát vách trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa.