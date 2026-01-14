Xác minh vụ 2 nhóm lao vào ẩu đả, gây náo loạn tại Nha Trang 14/01/2026 14:31

Ngày 14-1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã yêu cầu Công an phường xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh 2 nhóm người lao vào ẩu đả, gây náo loạn tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, sát vách trụ sở UBND tỉnh.

Cảnh hai nhóm lao vào ẩu đả tại khu vực phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: MT

Cùng ngày, clip dài hơn 2 phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh 2 nhóm nam, nữ lao vào ẩu đả, la hét khiến cả khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang náo loạn.

Lúc này, có gần 10 người lao vào túm tóc, xé áo, một số còn cầm khúc gỗ để đánh đối thủ. Hai nhóm này vừa ẩu đả, vừa la hét khiến nhiều người tụ tập đứng xem.

Trong clip còn có cảnh 1 phụ nữ bị túm tóc, quật ngã xuống vỉa hè, một lượng lớn tiền trong túi rơi vương vãi ra vỉa hè. Ngoài ra còn có tiếng 1 phụ nữ van xin nhóm người kia đừng đánh con trai mình nhưng không được.

Vụ ẩu đả kéo dài nhiều phút, nơi xảy ra vụ việc ngay sát vách trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngay khi lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm vụ việc và các đối tượng liên quan.