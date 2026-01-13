3 cháu nhỏ vào cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chơi đùa, chặn xe 13/01/2026 12:10

(PLO)- Ba cháu nhỏ chạy vào làn đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chơi đùa, chặn phương tiện đã được lực lượng công an kịp thời ngăn chặn, cứu nguy.

Ngày 13-1, chỉ huy Công an xã Công Hải (tỉnh Khánh Hòa) cho biết các chiến sĩ thuộc đơn vị vừa kịp thời cứu ba cháu nhỏ khỏi nguy hiểm trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua xã này.

Hình ảnh ba cháu nhỏ chạy vào làn đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: XH

Theo thông tin ban đầu, sáng 12-1, trong quá trình tuần tra kiểm soát khu vực ven cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đoạn qua xã Công Hải), tổ công tác Công an xã phát hiện ba cháu nhỏ đang chạy nhảy, chơi đùa trong làn đường cao tốc.

Tổ công tác lập tức hô hoán, cảnh báo, kịp thời chạy đến ngăn chặn, đồng thời đưa ba cháu về trụ sở.

Qua xác minh, ba cháu có độ tuổi từ 10 đến 14, đều ngụ thôn Ma Trai, xã Công Hải. Tại trụ sở, các cháu cho biết đều đã nghỉ học. Do không nhận thức được mức độ nguy hiểm, các cháu đã vào đường cao tốc để chơi đùa.

Công an xã Công Hải đã mời đại diện gia đình đến làm việc nhằm phối hợp giáo dục, quản lý. Lực lượng chức năng tuyên truyền, nghiêm cấm việc vào làn đường cao tốc chơi đùa, chặn xe. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng các cháu cũng như các phương tiện tham gia giao thông.

Công an xã Công Hải mời gia đình ba cháu nhỏ lên làm việc, giáo dục các em về hành vi nguy hiểm. Ảnh: XH

Qua làm việc với công an, ba cháu nhỏ đã nhận thức được hành vi của mình và cam kết không tái phạm.