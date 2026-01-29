Giá vàng liên tục lập đỉnh mới, vàng miếng lên sát 191 triệu đồng/lượng 29/01/2026 09:36

(PLO)- Chịu tác động bởi giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đang bước vào giai đoạn biến động mạnh hiếm thấy, liên tục xác lập các đỉnh mới.

Sáng 29-1, thị trường vàng trong nước liên tục điều chỉnh bảng giá theo chiều hướng tăng.

Mở cửa, mỗi lượng vàng miếng được Công ty SJC tăng thêm 5 triệu đồng nhưng rất nhanh sau đó, biên độ tăng giá được nới lên 6,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối ngày hôm qua. Theo đó, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 187,8 – 190,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi vàng nhẫn 9999 giao dịch quanh 186,8 – 189,9 triệu đồng/lượng, với mức tăng thêm ở cả hai chiều là 6,1 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC hiện đã bật lên đỉnh mới, gần 191 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: T.L

Diễn biến tăng mạnh không chỉ giới hạn tại SJC. Tại Sacombank-SBJ, giá vàng nhẫn trơn được điều chỉnh lên 180,3 – 183,3 triệu đồng/lượng, tăng tới 7,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua.

Trong khi đó, Mi Hồng cũng nâng giá vàng nhẫn 9999 và vàng miếng SJC thêm 4,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán, đưa giá giao dịch lên 187,7 – 189,7 triệu đồng/lượng.

Nếu như trong phiên giao dịch hôm qua, Công ty SJC tạo dấu ấn với mức tăng theo ngày lớn nhất từ trước tới nay – khi vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 6,9 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn 9999 tăng tới 7,2 triệu đồng/lượng, thì sang phiên hôm nay, Sacombank-SBJ lại trở thành tâm điểm, với biên độ tăng vượt trội ở cả hai chiều mua – bán.

Dù vẫn vận động cùng chiều với giá vàng thế giới, mức điều chỉnh không đồng đều giữa các doanh nghiệp trong nước đã kéo chênh lệch giữa vàng miếng SJC và giá vàng quốc tế thu hẹp đáng kể, xuống còn khoảng 15 triệu đồng/lượng, thay vì duy trì quanh ngưỡng 17-18 triệu đồng/lượng trong suốt nhiều tháng trước đó.

Trong bối cảnh nguồn cung vàng trên thị trường ngày càng khan hiếm, trong khi giá thế giới liên tục leo thang, việc mua được dù là 1 chỉ vàng cũng được xem là hiếm có.

Hiện Công ty SJC vẫn duy trì chính sách giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn 9999. Đồng thời lượng giao dịch thực tế mỗi ngày rất hạn chế, có thời điểm chỉ khoảng 20 khách hàng mua được vàng, những ngày cao hơn cũng chỉ dao động quanh 40–50 người. Với vàng miếng SJC, khách hàng vẫn phải đăng ký mua trực tuyến song số lượng giao dịch thành công rất hạn chế do nguồn cung bán ra gần như cạn kiệt.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Sacombank-SBJ, nơi mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng điều chỉnh quá nhanh, có thời điểm bật lên sát 5.600 USD/ounce, nhưng rất nhanh sau đó đã rơi khoảng 100 USD/ounce, rồi lại quay đầu hồi phục dần về ngưỡng 5.536 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá, kim loại quý màu vàng trên thị trường thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 175,2 triệu đồng/lượng chưa bao gồm thuế, phí.

Giá vàng thế giới đang được hưởng lợi trực tiếp từ đà lao dốc của đồng bạc xanh. Sự suy yếu của đồng USD thể hiện ngày càng rõ nét. Trong năm 2025, chỉ số USD-Index ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn 50 năm, mất khoảng 9,4% khi trượt từ gần 108,5 điểm vào cuối năm 2024 xuống còn khoảng 98,3 điểm vào cuối năm 2025. Đà giảm này tiếp tục kéo sang năm mới với USD mất thêm gần 2% trong tháng 1 và rơi xuống đáy nhiều năm ở mức 95,55 điểm trong tuần qua.

Nhiều nhà đầu tư cá nhân đang quay lại với vàng như một hàng rào chống mất giá tiền tệ, đồng thời là "bảo hiểm" trước rủi ro địa chính trị, định giá quá cao của chứng khoán và bất ổn vĩ mô.

Đà tăng của vàng không chỉ phản ánh USD suy yếu, mà còn cho thấy sự xói mòn niềm tin vào tiền pháp định trên phạm vi toàn cầu, điều thể hiện rõ qua việc giá vàng tăng mạnh tính theo hầu hết các đồng tiền.