Đại tướng Lương Tam Quang: Việt Nam cùng quốc tế xử lý các thách thức chung 29/01/2026 06:41

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại và cam kết đẩy mạnh hợp tác an ninh đi vào thực chất, cùng cộng đồng quốc tế xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tối 27-1-2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự có các Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội. Tham dự còn có các đại sứ, phó đại sứ, đại diện lâm thời của sứ quán các nước tại Việt Nam và đại diện các ban, bộ, ngành liên quan.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi gặp mặt

Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng của Bộ Công an sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm tri ân những đóng góp, ủng hộ của bạn bè quốc tế thời gian qua.

Hoạt động này cũng thúc đẩy quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan ngoại giao các nước và tổ chức quốc tế. Qua đó, đóng góp hiệu quả vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi lời cảm ơn sâu sắc và chúc mừng năm mới tới các đại biểu quốc tế. Bộ trưởng nhấn mạnh ý nghĩa của hợp tác quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới biến động, đồng thời khẳng định nhu cầu kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định để các quốc gia cùng phát triển.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Đại tướng Lương Tam Quang cũng truyền tải thông điệp của Đại hội XIV về tư duy phát triển, hội nhập và sự ổn định chính trị lâu dài của Việt Nam. Ông khẳng định nguyên tắc nhất quán trong đường lối đối ngoại và quyết tâm đồng hành cùng cộng đồng quốc tế xử lý các thách thức chung.

Để thúc đẩy hợp tác năm 2026 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng cho biết Bộ Công an sẽ cùng cơ quan thực thi pháp luật các nước đẩy mạnh trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Bộ Công an Việt Nam sẽ tích cực đóng góp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, rửa tiền, tội phạm công nghệ cao và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Đặc biệt là việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về Phòng, chống tội phạm mạng với vai trò nước đăng cai mở ký Công ước.

Đại sứ Saadi Salama phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt Đoàn Ngoại giao, Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Công an. Ông chúc mừng thành công của Đại hội XIV và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường ổn định, phồn vinh.

Đại sứ Saadi Salama bày tỏ sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Ông đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong việc duy trì môi trường hòa bình, an toàn cho các hoạt động ngoại giao và hợp tác quốc tế.