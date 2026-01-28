Đường dây sản xuất 3.000 hộp chất diệt tủy trong nha khoa từ thạch tín cực độc 28/01/2026 14:02

(PLO)- Một nhóm người vừa bị bắt vì dùng thạch tín sản xuất chất diệt tủy răng thủ công rồi bán cho các cửa hàng nha khoa, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Ngày 28-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Thu Oanh (50 tuổi, ngụ phường Bàn Cờ), Tăng Thị Mỹ Hòa (48 tuổi, ngụ phường Tân Bình) và Tăng Hoàng Vinh (43 tuổi, ngụ phường An Đông) để điều tra về tội sản xuất, mua bán trái phép chất độc.

Theo điều tra, ngày 15-12-2025, PC03 phối hợp Công an phường An Đông và Sở Công Thương TP.HCM kiểm tra Hộ kinh doanh Cửa hàng Trang thiết bị nha khoa Tản Đà tại chung cư Ngô Quyền, phường An Đông.

Oanh, Hoa và Vinh vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán sản phẩm “Arsenic Blue 5g” và nhiều lọ “Pâte Nécronerve” (chất diệt tủy trong nha khoa) nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Công an phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra Cửa hàng Trang thiết bị nha khoa Tản Đà. Ảnh: CA

Khám xét tại cửa hàng, công an thu giữ 534 lọ Pâte Nécronerve và năm hộp Arsenic Blue 5g. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định các mẫu đều chứa Arsenic trioxide (As₂O₃), là chất độc thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt.

Tổng khối lượng chất độc thu giữ hơn 674 gam, đây là hóa chất có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe con người.

Các hộp Arsenic Blue 5g bị phát hiện. Ảnh: CA

Quá trình điều tra xác định Tăng Thị Mỹ Hòa là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh. Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, Hòa đã mua các sản phẩm chứa thạch tín để bán lại cho nhiều cửa hàng nha khoa trên toàn quốc, tiêu thụ hơn 3.000 hộp sản phẩm, thu về trên 1,25 tỉ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ nguồn cung sản phẩm “Pâte Nécronerve” do Võ Thị Thu Oanh tự pha chế, sản xuất thủ công ngay tại phòng ngủ. Oanh mua hóa chất, trộn, chia nhỏ, đóng lọ rồi bán cho Hòa nhiều lần với số lượng lớn.

534 lọ Pâte Nécronerve chứa Arsenic trioxide (As₂O₃), là chất độc. Ảnh: CA

Việc sản xuất hóa chất độc trong điều kiện thủ công, không bảo đảm an toàn đã làm gia tăng nguy cơ rò rỉ, phát tán chất độc ra môi trường.

Ngoài ra, Tăng Hoàng Vinh được xác định có vai trò nhận hàng, bán hàng, giúp sức cho Hòa trong quá trình tiêu thụ các sản phẩm chứa thạch tín.

Cơ quan chức năng thu giữ các hộp Arsenic Blue 5g chứa chất độc. Ảnh: CA

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi sản xuất, mua bán trái phép chất độc; đồng thời khởi tố ba người nêu trên để điều tra theo Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Việc triệt phá kịp thời đường dây này đã ngăn chặn nguồn hóa chất độc hại thẩm lậu vào lĩnh vực y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và siết chặt công tác quản lý các loại hóa chất nguy hiểm trên địa bàn TP.HCM.