Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và tặng quà Tết tại Binh đoàn 19 28/01/2026 16:22

Ngày 28-1, tại Quảng Ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Công ty 35 và Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc (Binh đoàn 19).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trực tiếp xuống hầm lò để thăm, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các khu kỹ thuật dưới độ sâu 320 mét ở Công ty 35. Ảnh: QĐND

Trong chương trình, Đại tướng đã trực tiếp đến các công trường khai thác, khu sản xuất, chế biến của Công ty 35 và Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc để thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên, người lao động. Ông cũng nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Báo cáo với Đại tướng, chỉ huy các đơn vị cho biết thời gian qua, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động cơ bản được giữ vững và từng bước nâng lên. Các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Môi trường làm việc an toàn, kỷ luật, các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn lao động, phòng, chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp. Việc bảo đảm tốt hậu cần, y tế góp phần ổn định tư tưởng, tạo động lực để cán bộ, công nhân yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và Binh đoàn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, động viên, tặng quà người lao động tại Công ty 35. Ảnh: QĐND

Biểu dương thành tích các đơn vị đã đạt được, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; chú trọng chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó trong toàn đơn vị.

Cùng với đó, Đại tướng lưu ý phải đặc biệt chú ý công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn trong lao động, sản xuất. Các đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tuyên truyền, giáo dục cho người lao động chấp hành nghiêm quy định về an toàn trong mọi hoạt động. Tăng cường kiểm tra, giám sát tại hiện trường, nhất là ở những khâu, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mỗi cán bộ, công nhân phải nâng cao ý thức tự giác, coi an toàn là mệnh lệnh, là trách nhiệm và danh dự của người quân nhân, người lao động trong Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, động viên, tặng quà cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. Ảnh: QĐND

Đại tướng cũng yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 19 tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Các đơn vị phát huy vai trò của tổ chức quần chúng trong động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới.