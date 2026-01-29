Điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu ngay từ tháng 3-2026 29/01/2026 09:21

(PLO)- Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở, đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công..., từ tháng 3-2026.

Thủ tướng vừa ký ban hành Công văn 38/TTg-QHĐP về triển khai thực hiện Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trong phụ lục ban hành kèm theo công văn, Thủ tướng Chính phủ đã hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Một nội dung được quan tâm là nhiệm vụ điều chỉnh lương cơ sở và các chế độ phụ cấp, được nêu cụ thể tại Nghị quyết 265 về Kỳ họp thứ 10.

Chính phủ yêu cầu điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, ngay từ tháng 3-2026

Theo hướng dẫn này, trong tháng 3, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở, đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội, theo Kết luận 206-KL/TW của Bộ Chính trị

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng và tăng lương hưu với mức 15%, từ 1-7-2024.

Bộ Nội vụ cũng được phân công đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra. Việc này thực hiện trong tháng 3-2026.

Cũng theo Bộ Nội vụ, Nghị quyết 27 năm 2018 của Trung ương quy định về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết quy định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới, trong đó mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương.

Ngoài ra, tại Kết luận 83 năm 2024, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết Nghị quyết 27.

Ban Chính sách và Chiến lược sẽ phối hợp nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện năm bảng lương và chín chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp, trình Trung ương xem xét sau năm 2026, khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp theo lộ trình tại Kết luận 83 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương...