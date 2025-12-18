Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin về thời điểm đề xuất 5 bảng lương mới và 9 chế độ phụ cấp 18/12/2025 19:41

(PLO)- Bộ trưởng Nội vụ cho biết trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính năm năm tới, khả năng của ngân sách Nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình gửi đến trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri Ninh Bình đề nghị điều chỉnh tăng lương cơ sở, đồng thời xem xét bổ sung các loại phụ cấp (công vụ, chức vụ, trách nhiệm, kiêm nhiệm...) cho cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là những người trực tiếp làm việc tại địa phương, thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc với người dân.

Cử tri cũng kiến nghị ban hành bảng lương và phụ cấp đặc thù riêng cho cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm tính đặc thù của cấp cơ sở, thống nhất trên toàn quốc, ổn định lâu dài, hạn chế việc sửa đổi manh mún.

Đồng thời, thực hiện cải cách tiền lương một cách đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: QH

Về nội dung này, Bộ trưởng Nội vụ cho biết Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương có quy định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới, trong đó bao gồm mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương.

Theo Kết luận 64 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và Nghị quyết 104/2023 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách năm 2024, Bộ Nội vụ cũng đã chủ trì báo cáo cấp có thẩm quyền về thực hiện sáu nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 từ ngày 1-7-2024.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập. BỘ Chính trị đã ban hành Kết luận 83, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 142/2024 và Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2024 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng thêm 30%) từ ngày 1-7-2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

“Việc điều chỉnh mức lương cơ sở nêu trên là một nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ góp phần cải thiện được đời sống người hưởng lương, tạo động lực và nâng cao năng suất lao động ổn định xã hội” – văn bản trả lời cử tri nêu.

Cạnh đó, tại Kết luận 83, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết Nghị quyết 27. Cơ quan này được giao phối hợp với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện năm bảng lương và chín chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét trong năm 2026.

Nội dung này được thực hiện khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội XIV của Đảng thông qua, các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính 5 năm tới, điều kiện kinh tế-xã hội và khả năng của ngân sách Nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp theo lộ trình tại Kết luận 83.