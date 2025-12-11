Quốc hội yêu cầu năm 2026 phải điều chỉnh lương, phụ cấp 11/12/2025 15:42

(PLO)- Quốc hội yêu cầu Chính phủ nghiên cứu các giải pháp linh hoạt để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trước nhiều sức ép mới.

Chiều 11-12, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Kỳ họp, khép lại chương trình làm việc với khối lượng lớn, nhiều nội dung quan trọng về lập pháp, giám sát và quyết sách phát triển đất nước.

Triển khai ngay các luật, nghị quyết mới ban hành

Theo Nghị quyết, tại Kỳ họp này Quốc hội đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết. Quốc hội giao Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành nhanh chóng xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, bảo đảm các luật và nghị quyết được triển khai ngay khi có hiệu lực.

Cùng với đó, các cơ quan phải khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Chiều 11-12, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Kỳ họp. Ảnh: QH

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ theo dõi sát diễn biến trong nước và quốc tế, chủ động dự báo tình hình và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2026.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thi hành hiệu quả Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đủ năng lực thực thi nhiệm vụ sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Chính phủ được yêu cầu rà soát, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo và cận nghèo.

Một trong những nội dung đáng chú ý, Nghị quyết yêu cầu sớm giải quyết dứt điểm nợ đọng quyết toán, tháo gỡ vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh và cơ sở y tế.

Đồng thời, Chính phủ cần có giải pháp căn cơ để phòng, chống bạo lực, bảo vệ nhân viên y tế, và xây dựng phương án sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm y tế trong năm 2026.

Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát chặt chẽ lạm phát

Nghị quyết yêu cầu Chính phủ tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, gây rối trật tự công cộng, trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường, lừa đảo trên không gian mạng.

Đáng chú ý, các cơ quan chức năng phải chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi xâm hại, lừa đảo, lợi dụng người chưa thành niên, người cao tuổi, người khuyết tật và nhóm yếu thế.

Việc phát tán video, sản phẩm văn hóa trái thuần phong mỹ tục, cổ súy bạo lực trên mạng xã hội phải được ngăn chặn và xử phạt nghiêm minh.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc điều chỉnh phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội theo Kết luận 206 của Bộ Chính trị.

Tổng Thư ký,Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Trước những diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu, thiên tai và bão lũ, Quốc hội yêu cầu Chính phủ đánh giá toàn diện thực trạng và rà soát các giải pháp ứng phó tổng thể, bền vững.

Chính phủ được giao rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, bảo đảm an toàn cho khu vực hạ du; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; bảo đảm dự trữ chiến lược phục vụ phòng, chống thiên tai và hỗ trợ kịp thời người dân vùng bị ảnh hưởng.

Nghị quyết nhận định việc đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cùng với đề xuất tăng các chỉ tiêu thu – chi – bội chi – nợ công, sẽ tạo sức ép lớn đối với điều hành tài chính – ngân sách thời gian tới.

Do đó, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp linh hoạt, phù hợp; chủ động kiến nghị điều chỉnh các chỉ tiêu ngân sách khi có biến động lớn, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.