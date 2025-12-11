Quốc hội cho phép UBND cấp xã được lập nhiệm vụ quy hoạch chung 11/12/2025 10:12

(PLO)- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (sửa đổi) vừa được thông qua quy định rõ, Thủ đô Hà Nội và TP.HCM là đô thị loại đặc biệt.

Sáng nay, 11-12, với 429/437 tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua.

Theo Luật vừa được thông qua, đô thị là phạm vi không gian tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

Đô thị là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ.

Với 429/437 tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua. Ảnh: QH

Hiện nay, đô thị được phân thành sáu loại, gồm loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị.

Tuy nhiên, theo Luật mới, đô thị được phân loại theo vai trò, vị trí và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; mức độ đô thị hóa; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và các yếu tố đặc trưng.

Luật mới cũng quy định rõ, Thủ đô Hà Nội và TP.HCM là đô thị loại đặc biệt.

Về nguyên tắc trong hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật vừa được thông qua quy định các quy hoạch chung có thể được lập đồng thời với nhau, quy hoạch chung nào được lập, thẩm định xong trước được phê duyệt trước.

Quy định mới này có sự thay đổi so với hiện hành. Đó là trường hợp quy hoạch chung khác cấp thẩm quyền phê duyệt thì quy hoạch chung có cấp thẩm quyền phê duyệt cao hơn phải được phê duyệt trước. Trường hợp quy hoạch chung có cùng cấp thẩm quyền phê duyệt thì quy hoạch chung được lập, thẩm định xong trước được phê duyệt trước.

Một điểm đáng chú ý, luật quy định UBND cấp xã được tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch chung xã, đặc khu không phải là đô thị; quy hoạch chung đặc khu là đô thị; quy hoạch chung đô thị mới đối với xã hoặc đặc khu được định hướng là đô thị; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có phạm vi quy hoạch thuộc phạm vi địa giới đơn vị hành chính do mình quản lý.

Quy hoạch chung xã bao gồm các nội dung chủ yếu là xác định yêu cầu, nội dung theo quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch chung thành phố hoặc quy hoạch chung khu chức năng đã được phê duyệt; đánh giá điều kiện tự nhiên, xã hội, tài nguyên thiên nhiên; hiện trạng về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở, môi trường; xác định tiềm năng, động lực phát triển.

Quy hoạch chung xã cũng bao gồm dự báo, xác định chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, mạng lưới khu dân cư nông thôn; định hướng phát triển không gian và kiến trúc cảnh quan tổng thể, các khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn.

Ngoài ra còn bao gồm khu vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, thương mại, dịch vụ, hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn của xã và các khu vực theo yêu cầu quản lý, phát triển; hệ thống trung tâm cấp xã… Thời hạn quy hoạch chung xã là 20-25 năm.

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 1-1-2026.