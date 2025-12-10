Chính thức: Xe kinh doanh vận tải phải có camera khoang chở khách, xe taxi không bắt buộc lắp ghế an toàn cho trẻ 10/12/2025 12:40

(PLO)- Một luật sửa 10 luật vừa được Quốc hội thông qua quy định rõ thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan; xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Sáng 10-12, với 425/433 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Luật có hiệu lực từ 1-7-2026.

10 luật bao gồm Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Với 425/433 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Ảnh: QH

Đáng chú ý, với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật vừa được thông qua quy định rõ “xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách”.

Đồng thời, Luật cũng bổ sung nội dung “việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận khoang chở khách thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Việc lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, khoang chở khách sẽ giao Chính phủ quy định lộ trình phù hợp.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã bổ sung hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 9 như sau: “sử dụng dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận khoang chở khách để xâm phạm nhân phẩm, danh dự, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức”.

Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Ảnh: QH

Đối với quy định về ghế ngồi cho trẻ em trên ô tô, trước đó, có ý kiến đề nghị quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m khi ngồi trên xe chỉ nên áp dụng đối với xe gia đình xe chở người lưu thông trên cao tốc… Đối với xe taxi, xe dịch vụ trong thành phố nên cân nhắc miễn trừ để phù hợp với thực tiễn.

Tiếp thu ý kiến trên, luật vừa được thông qua quy định: Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Về thời gian lái xe liên tục, Luật mới thông qua tiếp tục quy định thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ. Nêu lý do, Chính phủ cho biết vì quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời quy định thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ để người lái xe có thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo sức khoẻ lái xe tỉnh táo, an toàn.

Tuy nhiên, Chính phủ đã chỉnh lý khoản 1 Điều 64 theo hướng: “Thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan”.