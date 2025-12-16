Phó Thủ tướng: Khi chưa có bảng lương mới, sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng lương cơ bản năm 2026 16/12/2025 12:15

(PLO)- Tiếp xúc cử tri tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết hiện các cơ chế, chính sách về tiền lương của cán bộ, công chức xã đang được tích cực bổ sung, hoàn thiện. Trong khi chưa có bảng lương mới, năm 2026, nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng lương cơ bản.

Sáng 16-12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh dự Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Võ Cường sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại đây, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp của kỳ họp. Cử tri đánh giá đây là kỳ họp có ý nghĩa rất lớn, xem xét một khối lượng công việc khổng lồ liên quan đến những vấn đề quốc kế dân sinh, những vấn đề sát sườn với cuộc sống của người dân trong bối cảnh mới, điều kiện mới.

Cử tri phường Võ Cường mong muốn Nhà nước, Quốc hội, các cơ quan chức năng của Trung ương, của tỉnh Bắc Ninh quan tâm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách bảo đảm vấn đề tiền lương cho cán bộ cấp xã, phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc lớn hơn.

Đồng thời bố trí kinh phí đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa công cộng trên địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết vấn đề về thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp…

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị tháo gỡ khó khăn cho các trường THCS trên địa bàn về vấn đề biên chế giáo viên.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh dự Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Võ Cường sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: VGP

Nhiệm kỳ có nhiều khó khăn, thách thức

Ghi nhận các ý kiến, các kiến nghị xác đáng của cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp lịch sử, dài nhất, giải quyết một khối lượng công việc lớn nhất. Quốc hội đã thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, bằng 30% khối lượng công việc của cả nhiệm kỳ.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, có 2 chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến giáo dục và y tế đã được thông qua với những chính sách, giải pháp đột phá, vượt trội cho thúc đẩy phát triển và đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo; trong lĩnh vực y tế, có những giải pháp hướng mạnh từ công tác chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao thể lực, thể trạng, chăm sóc sức khỏe y tế cho người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 16-12. Ảnh: VGP

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII đang dần khép lại để bước vào nhiệm kỳ mới. Đây là nhiệm kỳ có nhiều khó khăn, thách thức với những diễn biến phức tạp, trong đó có dịch bệnh, những biến động bất thường của tình hình thế giới và khu vực…

Song với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, chúng ta đã vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại…

Đặc biệt, chúng ta đã hoàn thành chủ trương sắp xếp lại giang sơn, tạo ra không gian phát triển mới, tiết kiệm được nguồn thu để tăng chi cho an sinh xã hội. Cuộc cách mạng này là bước đi cần thiết, phải làm bài bản, quyết liệt để chuẩn bị cho kỷ nguyên bứt phá, vươn mình.

"Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng sắp khép lại. Nhìn lại nhiệm kỳ, cơ bản chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ; những kết quả này được người dân ghi nhận, cộng đồng quốc tế đánh giá cao”- ông Nguyễn Hòa Bình nói và nhấn mạnh nhiều chủ trương quyết sách mới của Đảng cho kỷ nguyên mới được ban hành và đang được triển khai quyết liệt, hiệu quả cho đất nước tăng tốc, bứt phá phát triển và vươn mình.

Có học sinh thì phải có giáo viên

Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã xem xét, trao đổi, trả lời từng ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đáng chú ý, về biên chế giáo viên, ông Nguyễn Hòa Bình lưu ý đây là vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nguyên tắc thực hiện là "có học sinh thì phải có giáo viên".

Đối với vấn đề tiền lương của cán bộ công chức xã, Phó Thủ tướng cho biết hiện các cơ chế, chính sách đang được tích cực bổ sung, hoàn thiện. Trong khi chưa có bảng lương mới, năm 2026, nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách tăng lương cơ bản.

Đối với vấn đề biên chế cán bộ xã, Phó Thủ tướng thông tin trên tổng biên chế được giao, các cơ quan chức năng của địa phương phải lựa chọn được cán bộ bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra.

Đối với vấn đề phát triển kinh tế đêm, theo ông Nguyễn Hòa Bình, đây là xu thế tất yếu. Về chính sách, nhà nước khuyến khích nhưng phải có sự quản lý tốt về công tác an ninh trật tự, kinh tế đêm phải là kinh tế lành mạnh, không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân khi về đêm.

Về tình trạng chậm trả hồ sơ đất đai theo phản ánh của cử tri, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương phải khắc phục hạn chế này, bảo đảm không có tiêu cực, hạch sách, nhũng nhiễu trong vấn đề xử lý thủ tục hành chính, lấy việc phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp lên trên hết, trước hết…

Trước thông tin phản ánh của cử tri tại buổi tiếp xúc đối với những vướng mắc về mặt thủ tục, pháp lý, tiêu chí trong cấp đất ở cho một số hộ dân trên địa bàn phường, ngay sau buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Thường trực đã trực tiếp tới thị sát, kiểm tra, nắm bắt thông tin thực địa và có ý kiến đối với lãnh đạo địa phương trong xem xét, giải quyết, xử lý vấn đề này.