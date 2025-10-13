Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: 'Có thể hình dung tầm vóc đất nước ở cuối nhiệm kỳ' 13/10/2025 21:56

(PLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nói về những "điểm đột phá" và "dấu ấn lớn nhất" của kỳ Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất.

Chiều 13-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

'Anh em nhiều đêm không ngủ, hoàn thành đúng thời hạn các yêu cầu'

Trả lời câu hỏi về “điểm đột phá” và “dấu ấn lớn nhất” của kỳ Đại hội này, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nói: Đại hội đã rất thành công, hoàn thành rất xuất sắc tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ từ xây dựng Đảng đến phát triển kinh tế xã hội, đến đảm bảo quốc phòng an ninh, rồi tăng cường đối ngoại…

“Và đặc biệt, câu trả lời của các Bộ trưởng, thực sự là những đột phá và những dấu ấn rất thành công trong việc xây dựng chính quyền hai cấp, rất thành công trong việc phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, rất thành công trong việc tham gia vào văn kiện của Đại hội Đảng...”- Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nói đây đều là đột phá, đều là những dấu ấn nổi trội của Đại hội, của cả nhiệm kỳ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: NHẬT BẮC

Chia sẻ thêm sau đó, Phó Thủ tướng cho rằng trong điều kiện khắc nghiệt, hết sức khó khăn, dịch bệnh không có tiền lệ, tàn phá hết sức khủng khiếp, thiên tai cũng cực đoan khác thường; thế giới thì bất ổn khó lường nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng, vẫn ổn định vĩ mô.

“Đây là thành tựu nổi bật nhất, đặc biệt nhất và điều này được thế giới đánh giá, không phải chúng ta đánh giá”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thành tựu đột phá thứ hai, Phó Thủ tướng đánh giá chúng ta đã có rất nhiều thành công trong việc bảo vệ nhân dân, giúp nhân dân, phục vụ nhân dân và nâng cao đời sống của nhân dân.

Trong dịch COVID-19 khốc liệt, chúng ta đã bảo vệ nhân dân an toàn. Dù Việt Nam không phải là một quốc gia sản xuất được vaccine, chúng ta đã tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân, và đứng thứ 5 thế giới. Cùng với những nỗ lực khác, chúng ta đã giảm thiệt hại về người trong đại dịch bằng 1/3 so với mức trung bình của thế giới.

“Đây là một kỳ tích rất lớn”- ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định.

Ngoài ra, theo Phó Thủ tướng, chúng ta đã rất thành công trong việc cứu dân trong bão lũ, trong thiên tai; đã hoàn thành việc xóa đói giảm nghèo, giảm tỉ lệ hộ nghèo, xóa nhà dột nhà nát.

“Chúng ta đã dành lượng ngân sách rất lớn, hơn 1,1 triệu tỉ để chi cho an sinh xã hội, bằng 17% chi ngân sách. Và chúng ta đã nâng thu nhập tính trên đầu người từ hơn 3.000 USD lên đến 5.000 USD từ đầu nhiệm kỳ đến giờ. Đây là kết quả rất lớn”- vẫn lời Phó Thủ tướng.

Kết quả thứ ba được Đại hội đánh giá rất cao là cuộc cách mạng tổ chức, sắp xếp lại giang sơn, xây dựng chính quyền. “Cuộc cách mạng này là bước chuẩn bị để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới với bộ máy tinh gọn, với không gian phát triển mới, với đội ngũ được chọn lọc”- Phó Thủ tướng cho rằng trong cuộc cách mạng này, Chính phủ đã đóng góp rất lớn, rất quan trọng và hết sức vất vả.

“Tôi chia sẻ là rất nhiều bộ, ngành, anh em nhiều đêm không ngủ, hoàn thành đúng thời hạn các yêu cầu của Đảng, của Bộ Chính trị. Đây là đóng góp hết sức to lớn, bước chuẩn bị quan trọng cho nhiệm kỳ mới”- Phó Thủ tướng nói thêm.

Lãnh đạo Chính phủ cũng cho biết trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường ngoại giao, chúng ta có rất nhiều chỉ số được thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

“Đây là thế giới nhìn chúng ta chứ không phải chúng ta tự nhìn chính mình”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh và điểm lại một số kết quả đáng chú ý về quy mô nền kinh tế, chỉ số hạnh phúc, chỉ số đối mới sáng tạo, về môi trường kinh doanh, về việc triển khai Chính phủ điện tử…

Các chỉ tiêu 'rất tham vọng'

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng cho hay Đại hội đã thông qua nghị quyết, trong đó xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, những giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ tới.

Theo đó, Phó Thủ tướng đánh giá phương hướng “rất rõ ràng, rành mạch”, “mục tiêu có khát vọng vươn lên rất mạnh mẽ”: Đạt tăng trưởng 10% và GDP trên đầu người hơn 8.000 USD vào cuối nhiệm kỳ.

“Đây là một thách thức rất lớn của Chính phủ. Các chỉ tiêu rất tham vọng, các giải pháp toàn diện, rõ ràng và nhìn vào chương trình hành động, chúng ta thấy rõ con đường phải đi, những việc phải làm…”- Phó Thủ tướng nói có thể hình dung được diện mạo, vị thế, tầm vóc đất nước ta ở cuối nhiệm kỳ, khi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng…

Cạnh đó, Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những thách thức mà chúng ta phải đối mặt. Đây là những việc phải làm, phải khắc phục cho bằng được.

“Chúng ta đang đứng trước rất nhiều thách thức diễn ra trong nhiều năm, như ngập lụt ở các đô thị, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, nhiễm mặn và thực tế mấy ngày hôm nay còn đặt ra câu chuyện đê điều ở phía Bắc.

Đây cũng là điều Tổng Bí thư nêu ra và yêu cầu phải giải quyết trong nhiệm kỳ này. Tôi tin rằng khi chúng ta đã nhìn ra vấn đề và có giải pháp, có quyết tâm thì sẽ có lời giải và sẽ giải quyết được”- vẫn lời Phó Thủ tướng.

Theo lãnh đạo Chính phủ, bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta đặt ra mục tiêu rất cao: Tăng trưởng cao, thu nhập cao, nhiều dự án phải làm.

“Sự chuẩn bị cũng đã rất đầy đủ. Hành trang chúng ta mang vào nhiệm kỳ tới là quyết tâm rất cao, khát vọng phát triển, một tư duy đổi mới từ tư duy pháp luật, tư duy huy động vốn, đến những nhiệm vụ cần làm đều đã rất rõ ràng- một loạt các nhiệm vụ mà khi thực hiện được thì chắc chắn nhiệm kỳ sẽ thành công”- ông nói.

Một vấn đề khác là phải tập trung vào tổ chức bộ máy và con người. “Đảng ủy Chính phủ phải xây dựng được đội ngũ vừa hồng, vừa chuyên, vừa chuyên nghiệp, vừa tận tâm tận lực, dám nghĩ dám làm, vừa bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm. Chúng ta chuẩn bị tốt đội ngũ nữa thì tôi tin là sẽ thành công”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc chuẩn bị đội ngũ này là trách nhiệm của từng lãnh đạo, từng Bộ phải lựa chọn, đánh giá làm sao cho thật khách quan, thật trong sáng.

“Tôi cũng nhắc lại điều căn dặn của Tổng Bí thư, điều lưu ý trong bài phát biểu là chủ trương, đường lối đã tốt, quyết tâm đã lớn, tư duy đã đổi mới, phương pháp đã rõ, vấn đề còn lại là tổ chức bộ máy làm sao cho thật tốt”- ông Nguyễn Hòa Bình nói thêm.