Bộ trưởng Nội vụ: Ứng dụng AI giúp thực hiện công việc tốt hơn và giảm bớt biên chế 13/10/2025 20:31

(PLO)- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng ứng dụng công nghệ AI sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và giảm bớt biên chế.

Chiều 13-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại cuộc họp báo, phóng viên đặt vấn đề: Cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy cũng như xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua rất quan trọng và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Vậy nhiệm kỳ tới, Chính phủ có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng, tính hiệu lực, hiệu quả để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn?

Cuộc cách mạng có tính bước ngoặt và thời đại

Trả lời sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp “là dấu ấn rất đặc biệt, quan trọng, mang tính lịch sử, có tính bước ngoặt”.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và đặc biệt là sự chỉ đạo rất là quyết liệt của Tổng Bí thư, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo một cách đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, triệt để, bao trùm triển khai, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong hệ thống hành chính nhà nước. Trong đó có sắp xếp lại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cũng như sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

“Đây không chỉ đơn thuần là sắp xếp để tinh gọn, mà thực sự là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy kể từ khi thành lập nước, có tính bước ngoặt và thời đại, không chỉ điều chỉnh và cấu trúc lại tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị mà cả không gian phát triển của quốc gia, không gian thể chế, không gian kinh tế xã hội, cũng như thúc đẩy quản trị quốc gia, quản trị địa phương”- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Cạnh đó, theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, chúng ta còn tạo ra mô hình phát triển mới mang tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn cho đất nước, để đất nước cất cánh bước vào kỷ nguyên mới hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành được 3 tháng “cơ bản là thông suốt, không gián đoạn, bước đầu là hiệu lực và bảo đảm liên thông, thống nhất”.

Tuy nhiên, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng còn những khó khăn bước đầu. Vì vậy, theo Bộ trưởng, việc tập trung để nâng cao chất lượng, hiệu quả sau sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp được Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ coi là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong nhiệm kỳ tới.

Còn gần 900 nhiệm vụ phân định thẩm quyền cho cấp xã

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà sau đó đề cập 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện được đúng mục tiêu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển và phục vụ người dân tốt hơn.

Trong đó, giải pháp quan trọng hàng đầu là tiếp tục phải hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách trên các lĩnh vực để khơi thông mọi nguồn lực cho sự phát triển toàn diện, bao trùm và hiệu quả nhất trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: NHẬT BẮC

“Chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện về cơ cấu bộ máy, biên chế, thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, tới đây là Luật Viên chức”- bà Trà nói và nhấn mạnh cần phải tiếp tục hoàn thiện các luật chuyên ngành có liên quan để tạo môi trường, hành lang pháp lý tốt nhất, đảm bảo vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thuận lợi.

Thứ hai là yếu tố con người, tức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vận hành nền hành chính nhà nước, nhất là chính quyền địa phương 2 cấp.

“Đây là yếu tố mang tính quyết định”- Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói và nhấn mạnh cần tập trung quy hoạch, đồng thời có các biện pháp cụ thể để cơ cấu lại vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính nhà nước nói chung và chính quyền địa phương 2 cấp nói riêng.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, hiện cơ quan chức năng đang tập trung, quyết liệt hoàn thiện phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đô thị làm cơ sở xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc biệt là xác định vị trí việc làm để từ đó xác định số lượng biên chế cần thiết.

Trước đây, việc này mới chỉ được hướng dẫn hành chính, tạm thời, nhưng sắp tới sẽ được thực hiện căn cơ, bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa đủ về số lượng, vừa cao về chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp cũng như của nền hành chính nhà nước, hướng tới quản trị quốc gia và quản trị địa phương minh bạch, hiện đại, hiệu quả.

Vấn đề thứ ba, phải tập trung cao vào thực hiện hiệu quả phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành 30 Nghị định và 66 Thông tư của các bộ, ngành để thực hiện nội dung này, với khối lượng nhiệm vụ rất lớn - gần 900 nhiệm vụ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và xấp xỉ 900 nhiệm vụ về phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương cấp tỉnh và đặc biệt là cấp xã.

“Qua rà soát cuối cùng để báo cáo cấp có thẩm quyền, còn gần 900 nhiệm vụ phân định thẩm quyền cho cấp xã”- bà Trà thông tin thêm.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý tất cả những nội dung này cần tiếp tục rà soát một lần nữa để các địa phương triển khai thực hiện, bảo đảm nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Cùng với đó, phải tiếp tục phân cấp gắn với đánh giá tính khả thi. Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ để rà soát, xem xét tính khả thi của các nội dung nhằm điều chỉnh, triển khai phù hợp nhất có thể.

Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính

Giải pháp thứ tư là phải cải cách nền hành chính mạnh mẽ. Cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính để phục vụ doanh nghiệp và người dân tốt hơn, hướng tới mục tiêu kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.

Bà Trà đánh giá thời gian qua, công tác này đã được thực hiện rất quyết liệt, giảm được khoảng 30% thủ tục hành chính, tuy nhiên cần tiếp tục cắt giảm hơn nữa, nhằm rút ngắn thời gian, giảm bớt khâu trung gian và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

“Làm sao cho đơn giản nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của thủ tục hành chính”- bà Trà nói.

Thứ năm, cần tập trung cho ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo Bộ trưởng, đây là một trong những vấn đề hết sức căn cốt, bởi một nền hành chính nhà nước hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả không thể thiếu sự quan tâm đến nội dung này.

Mục tiêu là tạo ra những chuyển đổi số mạnh mẽ, đồng bộ, xây dựng xã hội số, công dân số, Chính phủ số và chính quyền số.

“Ứng dụng công nghệ AI sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và giảm bớt biên chế”- theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Cuối cùng, người đứng đầu ngành Nội vụ đề cập đến việc tập trung đầu tư cho hạ tầng. Khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, không còn cấp huyện, cần ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội. Đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối, giúp đi lại thuận lợi hơn và tạo động lực cho phát triển.

Song song là cần chú trọng hạ tầng số, hạ tầng văn hóa, xã hội, đảm bảo các điều kiện cơ bản cho việc vận hành hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như phục vụ công vụ, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…