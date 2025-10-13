Tổng Bí thư: 'Mỗi trận mưa, mỗi một mùa mưa đến, nhân dân rất lo lắng, rất băn khoăn' 13/10/2025 14:04

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu trong nhiệm kỳ này phải thanh toán được những vấn đề đang gây bức xúc của thành phố như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt.

Sáng 13-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đã có ‘hàng thẳng, lối thông’, giờ phải ‘bước đều, bước vững chắc’

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tổng Bí thư đánh giá chúng ta đã phải đối mặt với nhiều thử thách cam go, đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ, như dịch COVID-19, thiên tai, xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những thay đổi chính sách thương mại của một số đối tác lớn…

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đồng hành ủng hộ của cả hệ thống chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ nay là Đảng bộ Chính phủ đã thể hiện bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đột phá trong hành động, tổ chức thực thi có trọng tâm trọng điểm, sát với thực tiễn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều điểm sáng nổi bật.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I. Ảnh: NHẬT BẮC

Tổng Bí thư dành thời gian điểm lại những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đáng chú ý, đã kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhanh chóng chuyển đổi trạng thái, hạn chế tác động đứt gãy chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, đã triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với quy mô hàng trăm nghìn tỉ đồng, hỗ trợ hơn 68 triệu lượt người lao động, trên 1,4 triệu doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi và tăng trưởng.

Cả giai đoạn 2021-2025, ước đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, các chỉ tiêu còn lại xấp xỉ đạt.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước dự Đại hội. Ảnh: NHẬT BẮC

Các đột phá chiến lược, nhất là về thể chế, hạ tầng được triển khai quyết liệt, đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo thông thoáng hơn trong các thủ tục hành chính và phát triển kinh tế-xã hội…

Cùng với đó, đẩy mạnh xử lý các tồn tại kéo dài, củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp (xử lý 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án thua lỗ, chậm tiến độ), đồng thời đang rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho gần 3000 dự án với tổng số vốn khoảng gần 6 triệu tỉ đồng.

Bộ máy hành chính được sắp xếp tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành bước đầu hiệu quả hơn…

Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các triển lãm tại Đại hội. Ảnh: NHẬT BẮC

Bên cạnh kết quả rất tích cực, Tổng Bí thư đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” đối với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ.

Trong đó, Tổng Bí thư lưu ý kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng còn chậm; hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, hạ tầng số.

Thể chế, pháp luật còn nhiều vướng mắc; phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính chưa thật mạnh mẽ. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; nhiều vấn đề xã hội bức xúc như ngập úng, ùn tắc, an toàn giao thông, môi trường… chưa được giải quyết căn cơ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp, ngành có lúc chưa thật quyết liệt, chưa sâu sát; tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chưa đồng đều. Công tác chuẩn bị một số đề án, chương trình lớn còn chậm; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Tổng Bí thư lưu ý Đại hội cần thảo luận thẳng thắn, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần được hoàn thành càng sớm càng tốt để chúng ta đã có “hàng thẳng, lối thông” thì bây giờ phải “bước đều, bước vững chắc” vào kỷ nguyên mới, theo người đứng đầu Đảng.

Không có vùng tối, vùng xám hay khoảng trống, điểm mờ

Lưu ý tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen nhưng thách thức nhiều hơn, Tổng Bí thư nhấn mạnh trách nhiệm đặt ra với Đảng bộ Chính phủ là hết sức nặng nề, với tư cách là lực lượng chủ chốt, tiên phong trong tổ chức thực hiện.

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có 452 đại biểu chính thức. Ảnh: NHẬT BẮC

Về công tác trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh và lưu ý 5 định hướng lớn.

Cụ thể, Tổng Bí thư đánh giá Đảng bộ Chính phủ có vị trí đặc biệt trong hệ thống chính trị, là nơi quy tụ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược, nơi trực tiếp cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng bằng pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước.

Do đó, Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ bộ máy hành chính nhà nước.

“Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các cấp ủy thật sự trong sạch, vững mạnh; Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm “không có vùng tối, vùng xám”, “khoảng trống, điểm mờ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ””- Tổng Bí thư nói và yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Đặc biệt là xây dựng Chính phủ “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”. “Hiệu quả hoạt động của Chính phủ chính là thước đo năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ Chính phủ” - ông nói.

'Mỗi một mùa mưa đến, Nhân dân rất lo lắng'

Thứ hai, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. “Mục tiêu giai đoạn 2026 – 2030 là phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số” - Tổng Bí thư nói và yêu cầu Đảng bộ Chính phủ chỉ đạo các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề ngập úng, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội và có kế hoạch chủ động đối phó với bão lụt, thiên tai một cách chủ động, bài bản hơn.

Đặc biệt, ông lưu ý phải giải quyết những khó khăn, tồn đọng vừa qua, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; ở các đô thị như Hà Nội, TP.HCM.

Đường phố Hà Nội ngập và ùn tắc nghiêm trọng sau mỗi trận mưa lớn. Ảnh: NGỌC LINH

“Trong nhiệm kỳ này phải thanh toán được những vấn đề đang bức xúc của TP như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, vấn đề ngập lụt. Những vấn đề này tồn trong nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ, chúng ta quyết tâm trong nhiệm kỳ này phải giải quyết xong” - ông nhấn mạnh và cho hay khi dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM, Hà Nội, ông cũng sẽ nêu vấn đề này.

Theo Tổng Bí thư, cứ mỗi một trận mưa, mỗi một mùa mưa đến, nhân dân rất lo lắng, rất băn khoăn. Điều này không những ảnh hưởng đến đời sống mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế- xã hội nói chung của cả khu vực, các đô thị, các thành phố lớn.

“Năm nào chúng ta cũng phải đối phó với hàng chục cơn bão ngày càng phức tạp. Tôi đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cùng các cơ quan phải đánh giá lại công tác phòng, chống của chúng ta hiệu quả đến đâu, cần phải đổi mới, cần phải làm việc gì?

Bão không thể tránh được thì chúng ta phải chủ động trong việc này. Cầu cống, đê sông, đê biển, năm nào cũng phải làm nhưng không thể chỉ là những bao cát để chống đỡ, một cơn bão thôi là làm lại từ đầu” - Tổng Bí thư nói và yêu cầu cần tính toán quy mô như thế nào để kiên cố hóa hệ thống đê, nhất là ở những vùng thường xuyên xảy ra mưa bão.

Tính đến việc đăng cai ASIAD, Olympic…

Một yêu cầu khác, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần chú trọng thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực. Trong đó, thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đầu tư hoàn thiện hạ tầng chiến lược (giao thông, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị); nghiên cứu và triển khai các chương trình khai thác hiệu quả không gian vũ trụ, không gian biển và không gian ngầm nhằm mở ra những cơ hội phát triển kinh tế mới.

Cạnh đó, đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực, quốc tế.

“Tôi rất hoan nghênh Hà Nội, TP.HCM đã chỉ đạo xây dựng những trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao. Không chỉ là SEA Games nữa, chúng ta đang tính đến đăng cai ASIAD, Olympic, những sự kiện thể thao thế giới… Chúng ta hoàn toàn có thể có những cơ hội như vậy và chúng tôi rất lạc quan tin tưởng nhiệm kỳ tới có thể hoàn thành những mục tiêu như vậy” - Tổng Bí thư nói thêm.

Hà Nội khởi công Nhà hát Opera và Công viên văn hoá nghệ thuật hồ Đầm Trị rộng hơn 19 ha. Ảnh minh họa: Phối cảnh nhà hát opera tại bán đảo Quảng An, Hồ Tây.

Người đứng đầu Đảng cũng yêu cầu thực hiện nhất quán và quyết liệt quan điểm coi giáo dục – đào tạo là “quốc sách hàng đầu”; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng ở tất cả các cấp học.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, cũng như trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ tư, phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế, xã hội; chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau; nâng cao chất lượng y tế, an sinh xã hội… Thứ năm, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế.