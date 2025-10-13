Thủ tướng: Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất đã thành công rất tốt đẹp 13/10/2025 17:54

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đại hội Đảng bộ Chính phủ thống nhất yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chiều 13-10, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sôi nổi, hiệu quả, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra theo quy định.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao và quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá, kiểm điểm toàn diện hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, thảo luận dự thảo các Văn kiện, Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: NHẬT BẮC

Đại hội đã thống nhất khẳng định: Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, Đảng bộ Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước nỗ lực vượt bậc, "biến nguy thành cơ", "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Qua đó, góp phần cùng cả nước đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, từ công tác xây dựng Đảng đến phòng chống đại dịch COVID-19; phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, được Nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là những thời cơ, vận hội mới và khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Đại hội đã tập trung thảo luận có trọng tâm, trọng điểm và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với sự đồng thuận cao, thống nhất tuyệt đối.

Nghị quyết Đại hội thể hiện khát vọng, ý chí, quyết tâm "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc"…

Về công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; củng cố, xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sắc, chia sẻ chân tình của Tổng Bí thư Tô Lâm và các Lãnh đạo Đảng, nhà nước. Ảnh: NHẬT BẮC

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các quyết sách đột phá của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất.

Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I thành công rất tốt đẹp. Ảnh: NHẬT BẮC

Đại hội giao Ban Thường vụ Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự Đại hội và đặc biệt là ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, để bổ sung, hoàn chỉnh Nghị quyết, chính thức ban hành và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

"Với những kết quả đạt được nêu trên, chúng ta vui mừng, trân trọng báo cáo với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công rất tốt đẹp"- Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.