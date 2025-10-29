Đại học Oxford công bố Quỹ Học bổng Tiên phong, mở rộng hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh 29/10/2025 18:20

(PLO)- Tại Đại học Oxford, lễ công bố Chương trình Học bổng Tiên phong (Oxford Pioneer Scholarship Scheme) đã diễn ra trang trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giáo dục và nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, với sự tham dự của đại diện Chính phủ hai nước, các học giả và đối tác chiến lược của Đại học Oxford.

Sự kiện có sự hiện diện của Giáo sư Irene Tracey – Hiệu trưởng Đại học Oxford, Tiến sĩ Nick Leimu-Brown – Hiệu trưởng Trường Linacre, và Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Tập đoàn Sovico, người đồng sáng lập Quỹ Học bổng Tiên phong cùng Đại học Oxford.

Với tổng giá trị tài trợ ban đầu 17,83 triệu bảng Anh, trong đó 13,7 triệu bảng Anh do Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đóng góp và 4,13 triệu bảng Anh do Đại học Oxford đồng tài trợ, Quỹ Học bổng Tiên phong sẽ trao cơ hội học tập và nghiên cứu lâu dài cho các học viên sau đại học xuất sắc, đặc biệt là từ Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm (thứ 3, trái) và Giáo sư Irene Tracey – Hiệu trưởng Đại học Oxford (thứ 2, trái) chứng kiến Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo (bìa trái) cùng Tiến sĩ Nick Leimu-Brown – Hiệu trưởng Đại học Linacre, Oxford (bìa phải) trao thoả thuận Chương trình Học bổng Tiên phong Oxford.

Đến nay, 700.000 bảng Anh đã được giải ngân, tài trợ học bổng cho 11 học viên ưu tú đang theo học tại Oxford ở các lĩnh vực Giáo dục, Hóa học, Y học lâm sàng, Y học hệ gen và Quản trị kinh doanh (MBA).

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đại diện lãnh đạo cấp cao Việt Nam bày tỏ hoan nghênh các chương trình hợp tác giữa Đại học Oxford với các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Sovico và Vietjet. Đại diện nhấn mạnh, các hoạt động hợp tác này cần tiếp tục được mở rộng, nhằm chuyển hóa tri thức và khoa học công nghệ thành những dự án thiết thực phục vụ người dân và sự phát triển đất nước.

Giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học được khẳng định là những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Lãnh đạo Việt Nam tin tưởng rằng các lĩnh vực này sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới, phù hợp với định hướng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng trân trọng sự đồng hành của Dr Nguyễn Thị Phương Thảo và doanh nghiệp Việt Nam với Quỹ Học bổng Tiên phong. Chúng tôi tự hào cùng nhau triển khai những sáng kiến mang tính thời đại, trân trọng những thành tựu đã đạt được và mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tạo nên tác động tích cực cho toàn cầu”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu ngắn gọn và xúc động: “Tri thức là hạt giống của hòa bình và phát triển thịnh vượng. Tôi hy vọng học bổng này sẽ giúp các bạn trẻ Việt Nam tự tin vươn ra thế giới, mang tri thức và lòng nhân ái phụng sự quê hương và cộng đồng”.

Một trong các nghiên cứu sinh nhận học bổng, Phạm Minh Phương, chia sẻ: “Học bổng Tiên phong Oxford giúp tôi có cơ hội được học tập và phát triển trong một môi trường nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới, năng động và đầy sáng tạo. Được hỗ trợ hàng tỉ đồng cho mỗi năm học, học viên Việt Nam tự tin và có động lực vươn lên, phát triển để đóng góp những nghiên cứu ý nghĩa cho nhân loại”.

Thạc sĩ Phạm Minh Phương đã hoàn thành chương trình thạc sĩ về Hóa sinh Phân tử và Tế bào của Đại học Oxford, và hiện đang là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ năm thứ tư của Đại học Oxford.

Quỹ Học bổng Tiên phong mở ra hành trình kết nối những ước mơ Việt Nam với tri thức toàn cầu – nơi lòng nhân ái, khoa học và giáo dục gặp nhau để cùng viết tiếp câu chuyện tốt đẹp của nhân loại.