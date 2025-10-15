World Travel Awards vinh danh Vietjet dẫn đầu châu Á về dịch vụ khách hàng 2025 15/10/2025 15:04

(PLO)- Ngày 14-10, tại Hong Kong, Vietjet một lần nữa khẳng định vị thế của hãng hàng không thế hệ mới khi tiếp tục được World Travel Awards (WTA) vinh danh là “Hãng hàng không hàng đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng” (Asia's Leading Airline – Customer Experience 2025). Giải thưởng được trao tại lễ vinh danh trang trọng ở Hồng Kông (Trung Quốc), quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia và đại diện hàng đầu trong lĩnh vực hàng không, du lịch và khách sạn toàn cầu.

World Travel Awards là giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuất sắc nhất trong ngành hàng không – du lịch toàn cầu. Kết quả được bình chọn bởi các chuyên gia, hành khách và cộng đồng quốc tế trên toàn thế giới.

Ông Graham Cooke, Nhà sáng lập World Travel Awards, chia sẻ: “Vietjet tiếp tục thiết lập chuẩn mực về dịch vụ khách hàng trong ngành hàng không, và tôi rất vui mừng khi cả giới chuyên môn và công chúng đều ghi nhận thành tích mà hãng được vinh danh hôm nay. Sự tận tâm của toàn thể đội ngũ Vietjet là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta”.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc điều hành Vietjet, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi tiếp tục được World Travel Awards vinh danh lần thứ ba liên tiếp. Giải thưởng này là lời tri ân gửi đến hàng trăm triệu hành khách và toàn thể đội ngũ Vietjet – những người đã luôn tin tưởng, đồng hành và nỗ lực không ngừng để mang đến trải nghiệm bay tốt nhất. Vietjet sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay toàn cầu, mang đến cho khách hàng những hành trình hiện đại, thoải mái và đầy cảm hứng”.

Không ngừng đổi mới, Vietjet liên tục giới thiệu các sản phẩm và tiện ích hiện đại như hạng vé Business, chương trình thành viên SkyJoy, dịch vụ mua sắm trên không, cùng các giải pháp số như đặt vé và thanh toán đa kênh, trợ lý AI Amy. Hãng hàng không đồng thời mang đến những chương trình mang đậm bản sắc văn hóa địa phương trong các dịp lễ đặc biệt như Chuseok (Hàn Quốc), Holi, Diwali (Ấn Độ) hay Tết Trung Thu tại Đông Bắc Á,…

Hãng cũng mở rộng mạnh mẽ mạng bay quốc tế, mang đến thêm nhiều cơ hội du lịch cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn quanh năm dành cho du khách đến các điểm đến nổi bật tại Việt Nam, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan,…

Trước đó, Vietjet cũng đã được vinh danh bởi các tổ chức quốc tế uy tín như Skytrax, Airline Ratings, World Business Outlook, các giải thưởng về dịch vụ hàng không tại các thị trường lớn như Hàn Quốc, Ấn Độ,…Vietjet đang khai thác 130 tàu bay hiện đại, phục vụ 170 đường bay trong nước và quốc tế, đã chuyên chở hơn 250 triệu lượt khách và tiếp tục mang đến cho hành khách trên khắp thế giới những hành trình bay an toàn, chi phí tốt và giàu cảm xúc.