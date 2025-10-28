Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Vương quốc Anh và Bắc Ireland 28/10/2025 06:18

(PLO)- Chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (2010–2025)

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, ngày 28-10-2025, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 đến 30-10-2025.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Vương quốc Anh thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11-9-1973 và Anh là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, tình cảm hữu nghị và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (2010–2025), là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.

Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, Việt Nam và Anh ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh vào tháng 9-2010.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung mới về Đối tác chiến lược ngày 30-9-2020 với 7 lĩnh vực hợp tác ưu tiên và khẳng định hai bên hướng tới nâng quan hệ lên mức cao hơn trong 10 năm tới.

Hai nước đã ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Anh (UKVFTA), chính thức có hiệu lực vào 31-12-2020.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt trên 8,4 tỉ USD, tăng 18% so với năm 2023. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu trên 7,5 tỉ USD, tăng gần 19% so với năm 2023; nhập khẩu trên 881 triệu USD, tăng gần 11%.

Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm 2025 đạt 6,1 tỉ USD (tăng hơn 9% so với cùng kỳ 2024). Trong đó, xuất của đạt 5,4 tỉ USD (tăng 8,2%), nhập khẩu đạt gần 631 triệu USD (tăng gần 20%). Thương mại Việt Nam và Anh đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Về đầu tư, theo số liệu của Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 8-2025, Anh có gần 606 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 4,65 tỉ USD, đứng thứ 15/152 trong số các nước và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Vốn đầu tư tập trung vào công nghiệp chế biến (1,77 tỉ USD), hoạt động kinh doanh bất động sản (1,1 tỉ USD), khai khoáng (701 triệu USD).

Việt Nam có 16 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 37,6 triệu USD trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Anh là một trong những đối tác có hoạt động hợp tác thường xuyên và sôi động nhất với Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và triển khai các kết quả tại Hội nghị COP26. Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực bán dẫn có nhiều dư địa và mang lại tiềm năng to lớn.

Hiện có khoảng 110.000 người Việt ở Anh, bao gồm cả 12.000 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh. Cộng đồng người Việt ở Anh nhìn chung sống hòa nhập, ổn định, 90% sống tập trung tại các thành phố lớn như London, Birmingham, Manchester…