Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Anh 26/10/2025 19:30

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len từ ngày 28 đến 30-10.

Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11-9-1973.

Hai nước ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh vào tháng 9-2010.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung mới về Đối tác chiến lược ngày 30-9-2020 với 7 lĩnh vực hợp tác ưu tiên và khẳng định hai bên hướng tới nâng quan hệ lên mức cao hơn trong 10 năm tới.

Hai nước đã ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Anh (UKVFTA), chính thức có hiệu lực vào 31-12-2020.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt trên 8,4 tỉ USD, tăng 18% so với năm 2023. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu trên 7,5 tỉ USD, tăng gần 19% so với năm 2023; nhập khẩu trên 881 triệu USD, tăng gần 11%.

Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm 2025 đạt 6,1 tỉ USD (tăng hơn 9% so với cùng kỳ 2024). Trong đó, xuất của đạt 5,4 tỉ USD (tăng 8,2%), nhập khẩu đạt gần 631 triệu USD (tăng gần 20%). Thương mại Việt Nam và Anh đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Về đầu tư, theo số liệu của Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 8-2025, Anh có gần 606 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 4,65 tỉ USD, đứng thứ 15/152 trong số các nước và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Vốn đầu tư tập trung vào công nghiệp chế biến (1,77 tỉ USD), hoạt động kinh doanh bất động sản (1,1 tỉ USD), khai khoáng (701 triệu USD).

Việt Nam có 16 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 37,6 triệu USD trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Anh là một trong những đối tác có hoạt động hợp tác thường xuyên và sôi động nhất với Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và triển khai các kết quả tại Hội nghị COP26. Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực bán dẫn có nhiều dư địa và mang lại tiềm năng to lớn.

Hiện có khoảng 110.000 người Việt ở Anh, bao gồm cả 12.000 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh. Cộng đồng người Việt ở Anh nhìn chung sống hòa nhập, ổn định, 90% sống tập trung tại các thành phố lớn như London, Birmingham, Manchester…