Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Bulgaria 23/10/2025 06:19

(PLO)- Chiều 22-10, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Helsinki, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Phần Lan.

Tối 22-10, theo giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Sofia, bắt đầu thăm chính thức Bulgaria từ ngày 22 đến 24-10 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tại sân bay quốc tế Sofia. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Sofia, về phía Bulgaria có: Ông Atanas Zafirov, Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Roussi Ivanov, Thư ký Đối ngoại Phủ Tổng thống; ông Mircho Ivanov, Cục trưởng Cục Lễ tân, Phủ Tổng thống.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt; cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm Bulgaria của Tổng Bí thư, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Minh Nguyệt nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria của Tổng Bí thư mang ý nghĩa lịch sử và được nhân dân hai nước đặc biệt mong đợi.

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Bulgaria sau 50 năm qua, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), một mối quan hệ thủy chung, tin cậy và đã được thử thách, vun đắp qua nhiều thập kỷ, từ những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đây cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao lần thứ tư trong 3 năm qua, thể hiện mối quan hệ chính trị tốt đẹp và sự tin cậy chiến lược giữa lãnh đạo hai bên.