Chuyến thăm Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt 22/10/2025 05:44

(PLO)- Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Minh Nguyệt nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử và được nhân dân hai nước đặc biệt mong đợi.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Bulgaria từ ngày 22 đến 24-10-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm Bulgaria của Tổng Bí thư, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Minh Nguyệt nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử và được nhân dân hai nước đặc biệt mong đợi.

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Bulgaria sau 50 năm qua, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bulgaria.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), một mối quan hệ thủy chung, tin cậy và đã được thử thách, vun đắp qua nhiều thập kỷ, từ những năm tháng đấu tranh vì độc lập dân tộc đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đây cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao lần thứ tư trong 3 năm qua, thể hiện mối quan hệ chính trị tốt đẹp và sự tin cậy chiến lược giữa lãnh đạo hai bên.

Ngoài ra, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Bulgaria đều đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập khu vực, quốc tế.

Việt Nam và Bulgaria thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 8-2-1950 trong bối cảnh Việt Nam khi đó gặp nhiều khó khăn trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Việc Bulgaria là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam thể hiện tình đoàn kết quốc tế trong sáng và sự ủng hộ quý báu của nhân dân Bulgaria đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Ngay từ năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân đến Bulgaria, thể hiện sớm mối quan hệ gắn bó và tin cậy giữa hai dân tộc.

Trong suốt 75 năm qua, quan hệ hai nước luôn duy trì sự ổn định, tin cậy và ngày càng sâu sắc, dựa trên nền tảng lịch sử, chính trị và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Một minh chứng quan trọng cho mối quan hệ bền chặt này là hơn 30.000 người Việt từng sinh sống, học tập và làm việc tại Bulgaria trong các thập kỷ trước. Họ đã đóng góp cho sự nghiệp phát triển của cả Bulgaria và Việt Nam. Đây là những nhân chứng sống, góp phần ghi dấu mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.