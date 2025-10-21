Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Phần Lan 21/10/2025 06:09

(PLO)- Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan.

Đúng 18 giờ 30 phút giờ địa phương (tức 22 giờ 30 phút giờ Hà Nội) ngày 20-10, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Helsinki, về phía Phần Lan có ông Mika Koskinen, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao; ông Pekka Juhani Voutilaine, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam có bà Phạm Thị Thanh Bình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Phần Lan và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.

Tại sân bay quốc tế Helsinki, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Phần Lan Mika Koskinen, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình đã lên máy bay chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm Phần Lan.

Xuống máy bay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lần lượt bắt tay các quan chức phía Phần Lan ra đón đoàn và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.

`Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Phần Lan. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), đánh dấu chặng đường hợp tác bền vững và mở ra giai đoạn hợp tác mới hướng tới 50 năm tiếp theo.

Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm là bước phát triển mới trong quan hệ song phương, tạo động lực cho việc định hình hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực tương lai. Hai bên dự kiến sẽ trao đổi sâu rộng về định hướng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo, môi trường và năng lượng sạch... Đây là những lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam đang ưu tiên phát triển.