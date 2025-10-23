Đề xuất các chính sách mới về lương, đánh giá viên chức 23/10/2025 06:10

(PLO)- Các đại biểu tán thành với những chính sách mới đề ra trong dự thảo Luật Viên chức sửa đổi và đề nghị giao quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức đánh giá viên chức thuộc quyền quản lý.

Hôm qua (22-10), Quốc hội đã dành thời gian thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Viên chức sửa đổi sau khi nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án luật.

Dự thảo Luật Viên chức sửa đổi gồm 6 chương với 43 điều, giảm 19 điều so với luật hiện hành. Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định về việc đánh giá viên chức.

Sớm xây dựng thang bảng lương mới

Theo đó, dự thảo luật quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, sản phẩm công việc, chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp để đánh giá viên chức.

Trong đánh giá, quản lý và phát triển đội ngũ viên chức sẽ được ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức để bảo đảm công khai, minh bạch; đồng thời xây dựng cơ chế sàng lọc viên chức khi xác định không đáp ứng được yêu cầu.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị). Ảnh: QH

“Quy định mới về đánh giá, xếp loại viên chức theo hướng định lượng, đa chiều, gắn kết quả với thu nhập và nhân sự; bắt buộc cập nhật dữ liệu đánh giá lên hệ thống quản lý tập trung. Điều này sẽ giúp nâng cao tính công khai, minh bạch và khuyến khích đổi mới sáng tạo” - đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) đánh giá đây là một trong những điểm tiến bộ đáng ghi nhận trong dự thảo.

Dự thảo giao Chính phủ quy định chi tiết quy định này, tuy nhiên, ông Hà Sỹ Đồng cho rằng luật nên nêu rõ các tiêu chí tối thiểu mang tính bắt buộc như kết quả đầu ra, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ số hài lòng của người dân, mức độ chuyển đổi số và hiệu quả quản lý tài chính - nhân lực.

Ngoài ra, đại biểu đoàn Quảng Trị đề nghị Chính phủ sớm ban hành khung lương mới, quy định biên độ, nguồn lực và lộ trình thực hiện.

Theo ông, dự thảo luật cũng cần quy định cụ thể điều khoản chuyển tiếp đến ngày 1-7-2027 theo hướng “nếu cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành việc sắp xếp vị trí việc làm, xây dựng thang bảng lương mới thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền và có lộ trình khắc phục rõ ràng”.

Bên cạnh đó, ông Đồng đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm trong khu vực công có hướng dẫn rõ về tiêu chí và thẩm quyền xem xét miễn, giảm trách nhiệm.

Còn đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đánh giá cao dự thảo đã quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục. Ông cho hay theo quy định cũ phải họp nhiều cuộc, nhiều thành phần nhưng vẫn hình thức, “dĩ hòa vi quý”, có qua có lại theo kiểu “anh đánh giá tôi tốt thì tôi cũng đánh giá anh tốt”.

Đại biểu đoàn Đồng Tháp tán thành quy định giao quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức đánh giá viên chức thuộc quyền quản lý nhưng theo ông, việc này cần gắn với vị trí việc làm và KPI.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QH

Băn khoăn về đề xuất viên chức được góp vốn, điều hành doanh nghiệp?

Một điểm mới khác, dự thảo luật mở rộng quyền của viên chức cho phép ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng, chống tham nhũng không cấm hoặc pháp luật chuyên ngành không có quy định khác.

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết ủy ban này tán thành quy định viên chức được ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà không trái với thỏa thuận tại hợp đồng làm việc và pháp luật không cấm.

Quy định mới này nhằm tận dụng năng lực, kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức để đóng góp cho xã hội, tăng thu nhập chính đáng cho viên chức.

Cơ quan thẩm tra đồng thời tán thành quy định viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập có quyền làm việc tại doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp nơi làm việc thành lập hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu do mình hoặc tổ chức đó tạo ra theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Để bảo đảm minh bạch, hạn chế lạm dụng chức vụ, quyền hạn, có ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cần có quy định chặt chẽ hơn với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện các quyền nêu trên. Với một số lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm cần có quy định để hạn chế sự tham gia viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM). Ảnh: PHẠM THẮNG

“Dễ phát sinh xung đột lợi ích”

Dù ủng hộ quy định nói trên nhưng ông Hà Sỹ Đồng cũng cảnh báo “dễ phát sinh xung đột lợi ích”. Ông đề nghị quy định rõ cơ chế khai báo, phê duyệt và danh mục vị trí cấm, đồng thời quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm soát và xử lý vi phạm. “Cần quy định rõ tiêu chí, quy trình và thẩm quyền phê duyệt đối với các hoạt động nghề nghiệp ngoài giờ của viên chức; có danh mục vị trí cấm tuyệt đối nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích” - ông Đồng nêu quan điểm.

Ngoài ra, đại biểu tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị rà soát các quy định về hành vi bị cấm, nhất là liên quan đến quyền tham gia các hoạt động xã hội, nghề nghiệp để bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành.

Tương tự, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) cũng bày tỏ băn khoăn khi dự thảo luật quy định viên chức không chỉ được quyền ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, được góp vốn mà còn được tham gia quản lý, điều hành.

Chia sẻ thêm, nữ đại biểu cho rằng bà có thể vừa làm lãnh đạo sở, ngành, vừa làm đại biểu Quốc hội vì cùng hướng tới một lợi ích chung là lợi ích của người dân, hoàn toàn không có xung đột giữa hai công việc. Nhưng nếu quy định như dự thảo có thể dẫn tới “công - tư lẫn lộn”.

“Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, những người có năng lực sẽ dần bị lôi kéo sang khu vực tư” - bà Lan nêu thực tế và đề nghị ban soạn thảo cân nhắc kỹ về quy định này.

Cán bộ quản lý phải biết dùng người giỏi hơn mình Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng việc sửa đổi Luật Viên chức phải đáp ứng yêu cầu sắp xếp bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. “Cái gì tốt chúng ta phải giữ, cái gì vướng chúng ta phải gỡ” - ông nhấn mạnh. Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý yêu cầu phải làm sao nâng cao được chất lượng đội ngũ viên chức trong bộ máy và tạo sự liên thông giữa khu vực công và tư, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục và báo chí. “Luật phải quy định rõ cái gì Nhà nước phải nuôi, cái gì Nhà nước hỗ trợ một phần, cái gì để các đơn vị tự chủ” - theo Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Lương Cường góp ý vào dự thảo Luật Viên chức sửa đổi. Ảnh: PHẠM THẮNG Dẫn kinh nghiệm khi còn công tác trong quân đội, Chủ tịch nước chia sẻ quá trình triển khai sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập như bệnh viện, đoàn an dưỡng, Đài Truyền hình quân đội. “Khi tôi còn công tác trong quân đội, triển khai Nghị quyết 18, 19 của Trung ương về sắp xếp bộ máy và tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập có đặt ra yêu cầu các bệnh viện, đoàn an dưỡng, Đài Truyền hình quân đội phải tự chủ. Lúc đó tôi ý kiến rằng tự chủ là đúng nhưng bộ máy này sinh ra để làm gì, chúng ta phải xác định mục đích tồn tại của các đơn vị này” - ông phân tích. Chủ tịch nước cho hay bệnh viện quân đội thành lập ra để phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng. Khi có tình huống, họ có thể lập tức cơ động thành các trạm quân y dã chiến. Trong thời bình, họ tận dụng công năng để khám chữa bệnh, giữ tay nghề, bảo đảm đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và phục vụ xã hội. Nếu tự chủ hoàn toàn sẽ không thực hiện được nhiệm vụ chính trị. Theo ông, giải pháp được lựa chọn là giữ nguyên mô hình, tận dụng công năng để vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa phục vụ xã hội và bảo đảm đời sống cho cán bộ, viên chức… Cuối phát biểu thảo luận, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng cần nghiên cứu quy định rõ về tiêu chuẩn và cách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. “Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, học cao thì rất tốt nhưng quan trọng là người biết sử dụng, quản lý được những người giỏi hơn mình” - ông nhấn mạnh.

