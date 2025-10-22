Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Tháng 11 sẽ có phương án về một bộ sách giáo khoa thống nhất 22/10/2025 17:43

(PLO)- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng sách giáo khoa mà có lỗi là điều tối kỵ, dù vấn đề này đã được nhiều đại biểu lên tiếng nhưng không thấy sửa…

Chiều 22-10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Một trong những vấn đề nhận được nhiều ý kiến là việc thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng chung trong cả nước.

Một bộ sách giáo khoa thống nhất là điều phải làm

Phát biểu tại tổ, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) cho biết việc thống nhất một bộ sách giáo khoa là chủ trương đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi: “Dự kiến sẽ sử dụng bộ sách nào và thời gian thực hiện ra sao?”.

Theo đại biểu, kế hoạch đang đặt ra là từ năm học 2026-2027 sẽ áp dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất. “Tôi thấy có vẻ hơi gấp, vì nay đã gần hết năm 2025 rồi” - ông nói.

Ông Trí cũng băn khoăn khi dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục lại chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. “Nếu Quốc hội thông qua luật tại kỳ họp này thì đây sẽ là căn cứ pháp lý để vận dụng. Vì vậy, tôi đề nghị cần bổ sung nội dung này để Bộ có thể dễ dàng triển khai” - ông nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Đoàn TP Hà Nội). Ảnh: TRỌNG PHÚ

Còn đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh (đoàn TP Hà Nội) cho rằng việc triển khai từ năm học 2026-2027 là “rất khó và thách thức nhưng bắt buộc phải làm để thể chế hóa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị”.

Ông Thịnh dẫn nội dung dự luật quy định Nhà nước sẽ cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, hiện đại, phù hợp với mục tiêu đào tạo. Chính phủ cũng sẽ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh và thực hiện các giải pháp xã hội hóa phù hợp.

Theo đại biểu, đây là quy định hợp lý, song cần tính toán cách triển khai sao cho khả thi. “Nên in sách giáo khoa tặng cho các nhà trường, sau đó học sinh mượn để học. Cách này vừa miễn phí, vừa tiết kiệm, tránh tình trạng mỗi năm lại phải mua mới. Nếu học sinh làm hư, mất thì bồi thường hoặc mua lại. Như vậy sẽ thuận lợi khi thực hiện chủ trương miễn phí sách giáo khoa" - ông đề xuất.

Sách giáo khoa có lỗi là điều tối kỵ

Giải trình về vấn đề một bộ sách giáo khoa thống nhất, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng đại biểu Nguyễn Anh Trí không nên quá lo lắng.

Ông cho biết Bộ đang xây dựng Đề án thống nhất một bộ sách giáo khoa, trong đó có phương án cụ thể và sẽ xin ý kiến Tổng Bí thư trước khi trình Thủ tướng phê duyệt.

“Chúng tôi cố gắng trong tháng 11 sẽ có phương án chính thức. Khi hoàn thiện, Bộ sẽ báo cáo lại để các đại biểu nắm rõ" - Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Sau phần giải trình của Bộ trưởng, đại biểu Nguyễn Anh Trí bày tỏ thêm một lưu ý đặc biệt là "nếu vẫn tiếp tục sử dụng các bộ sách hiện nay, tôi tha thiết đề nghị Bộ trưởng đặc biệt lưu ý đến lỗi trong sách giáo khoa. Hiện nay lỗi rất nhiều, rất đáng lo”.

Ông Trí cho biết đây không phải là vấn đề mới. Từ khóa XIV, nhiều đại biểu đã lên tiếng, trong đó người phát biểu tâm huyết nhất là đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn TP Đà Nẵng). Khi đó, các cơ quan chức năng hứa sẽ tiếp thu, sửa chữa và gửi phụ lục bổ sung.

“Sách giáo khoa mà có lỗi là điều tối kỵ” - ông nói và kể chuyện cháu ông có mua một bộ sách giáo khoa về học, trong đó có câu ca dao sai từ, khiến ông thấy mà “ứa nước mắt”.