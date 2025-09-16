Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh cả nước từ năm 2030 16/09/2025 12:06

(PLO)- Từ năm học 2026-2027, toàn quốc thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa, đến năm 2030 sẽ cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Nội dung trên nằm trong Nghị quyết 281/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ GD&ĐT rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông, tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027; thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án xây dựng các trường nội trú, bán trú cho học sinh phổ thông ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại một trường ở vùng cao. Ảnh: PHI HÙNG

Đồng thời, xây dựng đề án tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035; xây dựng đề án từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Thời gian hoàn thành trong năm 2025.

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án dạy ngôn ngữ của các nước láng giềng; xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh. Thời gian hoàn thành trong năm 2026.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương tăng cường và nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng và việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng, hoàn thiện các dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết.

Đồng thời, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến giáo dục bắt buộc và phổ cập giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; xây dựng Nghị định quy định chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo; lộ trình triển khai nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn. Thời gian hoàn thành trong năm 2026.