Rà soát, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp 16/09/2025 11:26

(PLO)- Nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết 71 đề ra về đột phá phát triển giáo dục, Chính phủ ban hành chương trình hành động gồm 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn.

Sáng 16-9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính Phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội, tới các điểm cầu của các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên toàn quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng tham dự.

4 Nghị quyết của Bộ Chính trị được quán triệt, triển khai thực hiện gồm: Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; và Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngành giáo dục còn nhiều hạn chế

Truyền đạt chuyên đề 1 là "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 71”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Nghị quyết này có ý nghĩa rất quan trọng, nằm trong tổng thể các nghị quyết mà Bộ chính trị đã ban hành, tương đối đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực.

"Đảng và Nhà nước xác định giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc, thể hiện tầm quan trọng của công tác GD&ĐT, đặc biệt trong kỷ nguyên mới", Thủ tướng nói.

Theo đó, các nghị quyết, văn bản của Đảng đã chỉ rõ phát triển GD&ĐT là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. “Đầu tư cho GD&ĐT là đầu tư cho phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ đã khái quát những kết quả đạt được của ngành giáo dục trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đều đạt được những thành tích nổi bật, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, đầu tư cho GD&ĐT chưa tương xứng với yêu cầu đổi mới và phát triển, mức tăng chi ngân sách nhà nước cho GD&ĐT nhiều năm thấp hơn mức tăng GDP của cả nước; tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền còn có sự chênh lệch đáng kể; đội ngũ nhà giáo và điều kiện học tập nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu...

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, những tồn tại, hạn chế do một số nguyên nhân. Trong đó thể chế, chính sách về GD&ĐT chậm đổi mới, chưa đồng bộ... Ngân sách nhà nước chi cho GD&ĐT chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi các nguồn lực xã hội còn hạn chế.

Bên cạnh đó, còn có tâm lý trọng danh vị trong xã hội, chính sách sử dụng cán bộ còn coi trọng bằng cấp hơn thực lực... ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt nội dung chuyên đề 1 tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Thủ tướng điểm lại lý do cần thiết ban hành Nghị quyết 71 và các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 71. Đồng thời cho biết, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Chính phủ cũng đã có Nghị quyết 281 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71.

Chương trình hành động của Chính phủ bao gồm 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, cụ thể hóa thành 36 mục tiêu và 151 nhiệm vụ. Trong đó, phân công cụ thể các nhiệm vụ cho từng bộ, ngành, địa phương với tinh thần "6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Theo đó, cần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đột phá phát triển GD&ĐT.

Tiếp đó là đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển GD&ĐT.

Thứ ba, tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới.

Thứ tư, chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong GD&ĐT.

Thứ năm, tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông.

Thứ sáu, cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao.

Thứ bảy là hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Cuối cùng là đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong GD&ĐT.

Về một số nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2025, Thủ tướng nêu rõ cần khẩn trương rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông để điều chỉnh phù hợp; xây dựng lộ trình và triển khai ngay các chủ trương về chế độ lương, phụ cấp cho nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục.

Cùng với đó, cần rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Sáp nhập, giải thể các cơ sở đào tạo không đạt chuẩn, theo hướng giảm dần đầu mối và tăng quy mô.