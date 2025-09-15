Bí thư TP.HCM hỏi Sở GD&ĐT về việc học thứ Bảy sau khi nhận tin nhắn của phụ huynh 15/09/2025 12:05

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã đặt câu hỏi với giám đốc Sở GD&ĐT TP Nguyễn Văn Hiếu liên quan đến việc học thứ Bảy.

Sáng 15-9, trong phần thảo luận tại hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 4 (mở rộng), Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang đã trực tiếp đặt câu hỏi cho Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu liên quan đến việc học thứ bảy.

Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Người đứng đầu đảng bộ TP cho biết từ ngày ông làm Bí thư Thành ủy TP.HCM đến nay đã nhận được 12 tin nhắn phản ánh việc học sinh phải đi học thêm ngày thứ Bảy.

"Tôi hiểu sau khi có chủ trương của Tổng Bí thư Tô Lâm và Trung ương, ngành giáo dục các địa phương chủ trương không chỉ dạy chữ mà còn dạy kỹ năng sống. Trong các tin nhắn có giải thích rõ sở dĩ một số trường phải học thêm thứ Bảy bởi mỗi ngày chỉ bố trí học 7 tiết, không được học 8 tiết, nếu cộng thêm dạy kỹ năng sống sẽ buộc các trường phải dạy cả thứ 7" - ông Trần Lưu Quang nói và hỏi Giám đốc Sở GD&ĐT việc này như thế nào và giải pháp như thế nào?.

Trao đổi lại, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Nguyễn Văn Hiếu cho hay việc học 7 tiết/ngày là theo quy định tại các văn bản của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, Bộ cũng có hướng dẫn tổ chức linh hoạt các hoạt động kỹ năng sống, các môn hỗ trợ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Nguyễn Văn Hiếu báo cáo với Bí thư Thành ủy về việc học thứ 7. Ảnh: THUẬN VĂN

Hiện nay trên địa bàn TP.HCM (cũ) có khoảng 70% - 80% các trường dạy 2 buổi/ngày, còn nhiều trường, nhất là khu vực Bình Dương (cũ) mới chỉ bố trí cho học sinh học 1 buổi/ngày. Do vậy, các trường này phải bố trí cho học sinh học các môn kỹ năng sống, các môn học tăng cường vào sáng thứ Bảy.

Sở GD&ĐT TP đã rà soát và ghi nhận chỉ có 24 trường tiểu học tổ chức cho học sinh học thêm vào thứ bảy.

"Riêng các trường đã dạy 2 buổi/ngày, việc tổ chức dạy học thêm thứ Bảy trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, học sinh. Nếu phụ huynh không đồng tình, các trường học chỉ tổ chức dạy học từ thứ 2 đến thứ 6" - Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo.

Sau khi nghe báo cáo, Bí thư Trần Lưu Quang nhìn nhận việc tổ chức dạy học sáng thứ Bảy chỉ cá biệt ở một số trường, có sự thỏa thuận, đồng ý của phụ huynh, tức là có yêu cầu nhà trường mới tổ chức dạy học. "Tôi đồng ý với quy tắc này và đề nghị giám đốc sở rà soát kỹ lại, không để xảy ra bất cập" - ông Quang nói.

Mặt khác, ông Trần Lưu Quang cũng yêu cầu ngành giáo dục nghiên cứu làm sao để việc đào tạo kỹ năng sống cho học sinh được triển khai cho tốt bởi mọi người kỳ vọng TP.HCM mới sẽ là điển hình của việc này.