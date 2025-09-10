Học sinh phải đi học sáng thứ Bảy: Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo thay đổi 10/09/2025 12:59

Sáng 10-9, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục phổ thông. Hội nghị được tổ chức vừa trực tiếp lẫn trực tuyến.

Hạn chế tổ chức học thứ Bảy

Học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng, TP.HCM trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Vấn đề được đại diện các trường chia sẻ tại hội nghị là khó khăn sắp xếp thời khoá biểu khi quy định chỉ còn 7 tiết/ngày theo văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Do đó, một số trường đã tổ chức học thứ Bảy để đảm bảo đủ thời lượng. Điều này gây xáo trộn và khiến phụ huynh phản ứng trong mấy ngày qua.

Bà Lâm Hồng Lãm Thuý, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết Văn phòng Sở GD&ĐT sẽ tham mưu để ban hành văn bản hướng dẫn về thời gian biểu trong ngày học, nhằm đảm bảo sự ổn định trong tổ chức hoạt động giáo dục cho năm học 2025-2026.

“Trước đây, ở cấp THCS và THPT, chúng ta chưa có hướng dẫn rõ ràng về học hai buổi. Hiện nay, kế hoạch tập trung vào việc xác định thời lượng tối thiểu 7 tiết/ngày, 9 buổi/tuần (đối với trường chưa triển khai hai buổi), và tối đa 11 buổi/tuần. Tuy nhiên, "tối đa" không có nghĩa là bắt buộc – các trường linh hoạt theo điều kiện thực tế” - bà Thuý nhấn mạnh.

Cũng theo bà Thuý, ngay cả cấp Tiểu học đến THCS, không phải trường nào cũng có điều kiện tổ chức hai buổi/ngày. Nếu sắp xếp được, các trường nên hạn chế học vào thứ Bảy. Một số trường đã linh hoạt chuyển thứ Bảy thành buổi tự học hoặc học trực tuyến, đây là một hướng đi đáng cân nhắc.

Theo văn bản của Sở GD&ĐT, có 15 danh mục hoạt động giáo dục dịch vụ hỗ trợ, được phép thu từ nguồn xã hội hóa. Trong đó có nội dung như học ngoại ngữ, có đến 6 danh mục nhỏ.

"Tuy nhiên, không có nghĩa là trường tổ chức hết cả 6 nội dung. Việc lựa chọn cần phù hợp, không gây áp lực cho học sinh, phụ huynh. Một số trường "ôm hết" nội dung thu, bắt học sinh học với giáo viên nước ngoài, học thêm Toán, học phần mềm... gây bức xúc. Chúng tôi đề nghị các trường cân nhắc, lựa chọn tối đa 2 nội dung bổ sung trong phần học ngoại ngữ (ngoài chương trình chính khóa)".

Cũng theo bà Thuý, hiện tại có rất nhiều phản ánh, tin nhắn từ phụ huynh về việc xếp thời khóa biểu không hợp lý, nhất là ở cấp THCS và THPT. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các trường rà soát lại, sắp xếp linh hoạt, đảm bảo không gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt khi năm học mới chỉ vừa bắt đầu.

Tránh gây xáo trộn cho phụ huynh

Giờ ra chơi của học sinh Trường THCS Trường Thạnh, TP.HCM. Ảnh: NTCC

Tại hội nghị, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh cần đảm bảo tính ổn định trong việc học sinh đến trường. Cụ thể, giờ giấc buổi sáng ra sao, buổi trưa thế nào và giờ tan học buổi chiều để phụ huynh có thể đưa đón con em một cách thuận tiện và hợp lý nhất.

Hiện có một số hiệu trưởng cho rằng mình có toàn quyền sắp xếp thời khóa biểu, và từ đó dẫn đến phản hồi như: “Học sinh học 2 tiết rồi về” hoặc “Thứ Bảy chỉ học 3 tiết rồi về”.

"Hiệu trưởng cần rà soát lại cách tổ chức năm ngoái và cân nhắc kỹ lưỡng khi thay đổi trong năm nay để tránh gây ra phản ứng từ phụ huynh, tránh sự thay đổi quá đột ngột" - ông Quốc nhấn mạnh.

Thứ Bảy không được dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay các trường đang gặp phải là việc quy định thời lượng dạy 7 tiết/ngày theo văn bản của Bộ GD&ĐT.

Phòng giáo dục phổ thông đã có trao đổi với lãnh đạo Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT và thống nhất quan điểm 7 tiết/ngày chỉ dành để thực hiện chương trình chính khoá.

“Do đó, việc sắp xếp thời khóa biểu, tổ chức hoạt động buổi hai cần được cân đối, phù hợp. Điều này đồng nghĩa với việc các trường không tổ chức dạy chương trình giáo dục phổ thông vào ngày thứ Bảy. Các thầy cô cần sắp xếp lại cho hợp lý. Giám đốc Sở GD&ĐT cũng đã có chỉ đạo cụ thể, thứ Bảy để tổ chức các hoạt động có thể là phụ đạo học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các câu lạc bộ của nhà trường"- ông Quốc nói.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý việc tổ chức học cũng cần chú ý đến sự tham gia chủ động của học sinh Một số trường có thể sắp xếp bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc phụ đạo vào các buổi khác trong tuần, thay vì thứ Bảy.

Ông Quốc nhấn mạnh, các trường được chủ động, linh hoạt, nhưng phải đảm bảo 7 tiết/ngày là cho chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nếu vượt quá 7 tiết/ngày để dạy thêm chương trình chính khóa thì không được phép.

Đối với các trường tư thục, các trường sẽ chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, đồng thời phải có sự đồng thuận và thống nhất về học phí, chi phí học tập với phụ huynh học sinh.