Suất ăn bán trú Trường THPT Trưng Vương: Sở GD&ĐT TP.HCM lập tổ giám sát, làm rõ thực tế 18/12/2025 16:54

(PLO)- Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đã thành lập tổ kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú tại Trường THPT Trưng Vương sau khi nhận được phản ánh.

Chiều 18-12, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức thông tin về nội dung liên kết hoạt động giáo dục tại các cơ sở phổ thông và suất ăn bán trú trong nhà trường.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Liên quan đến thông tin bữa ăn bán trú tại Trường THPT Trưng Vương, ông Hồ Tấn Minh cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh.

Sở GD&ĐT đã phân công Phòng Học sinh – Sinh viên vào cuộc, thành lập tổ kiểm tra để nắm tình hình thực tế. Sau khi có đầy đủ kết quả, thông tin sẽ được tổng hợp và cung cấp cho báo chí.

Ông Minh cho biết, trong năm 2025, Sở GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trong đó, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở An toàn Thực phẩm để tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên. Công tác này chú trọng dinh dưỡng hợp lý, phòng ngừa sự cố thực phẩm và quy định rõ từng vị trí trong tiếp nhận, chế biến, phục vụ.

Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Trưng Vương kiểm tra bữa ăn bán trú. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ngoài ra, ngành giáo dục còn phối hợp với Sở An toàn thực phẩm tập huấn đầu năm cho các cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp suất ăn và bếp ăn tập thể. Nội dung tập trung vào việc xây dựng biểu đồ dinh dưỡng, khẩu phần ăn học sinh theo đúng quy trình quy định.

Trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú, ông Minh cho biết, cần khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch. Qua đó, phụ huynh kịp thời phản ánh, góp ý để nhà trường điều chỉnh chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, ông Minh nhấn mạnh phải đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý và tuân thủ quy chuẩn ngành y tế. Với những trường tự tổ chức bếp ăn, ngành giáo dục rất cần sự giám sát của phụ huynh và xã hội để bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tại buổi họp báo, đại diện Sở GD&ĐT đánh giá có một số đơn vị thực hiện chưa tốt, nên sẽ cùng với Sở An toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh.