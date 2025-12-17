Suất ăn bán trú Trường THPT Trưng Vương: Ý kiến phụ huynh ra sao? 17/12/2025 22:14

(PLO)- Khảo sát nhanh phụ huynh của một lớp 10 tại Trường THPT Trưng Vương cho thấy 70% ý kiến phản hồi suất ăn bán trú quá ít.

Trước những thông tin lùm xùm trên mạng xã hội về suất ăn bán trú lèo tèo, lãnh đạo Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn cho rằng đó là suất ăn của trường nhưng không phản ánh đầy đủ.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường THPT Trưng Vương. Ảnh: NTCC

Bà Lương Bích Nga, Phó Hiệu trưởng thông tin, phụ huynh của một lớp 10 cũng đã thực hiện khảo sát về bữa ăn bán trú của trường ngay trong chiều nay.

Kết quả cho thấy, trong số 40 phụ huynh tham gia khảo sát, có 28 người (70%) cho rằng khẩu phần ăn quá ít. Bên cạnh đó, 23 phụ huynh (57,5%) phản ánh cơm nguội, 17 người (42,5%) cho rằng canh nguội; một số ý kiến khác cho rằng món ăn mặn hoặc ngọt.

Về chất lượng bữa ăn, 40% phụ huynh đánh giá món ăn được nhưng chưa ngon, 12,5% cho rằng vừa ăn, khá ngon, trong khi 47,5% nhận xét ở mức bình thường.

Kết quả khảo sát trên phụ huynh của một lớp 10.

Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường tổ chức nấu ăn trực tiếp, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng từ các đơn vị uy tín và các suất ăn đều được lưu mẫu để kiểm tra.

Theo bà Nga, mỗi suất ăn bán trú của học sinh gồm cơm, canh, món mặn, đỗ xào và táo tráng miệng. Riêng món mặn, các em được chọn một trong bốn món: thịt heo viên chiên nước mắm, gà lagu, cá basa kho cà hoặc trứng chiên thịt bằm. Cơm và canh được lấy thêm tùy nhu cầu.

Hiện Trường THPT Trưng Vương có khoảng 2.200 học sinh, trong đó gần 1.900 em đăng ký ăn bán trú.