Trường THPT Trưng Vương phản hồi về bài đăng suất ăn bán trú lèo tèo trên mạng 17/12/2025 18:08

(PLO)- Lãnh đạo Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, cho biết hình ảnh suất ăn bán trú được lan truyền trên mạng chưa phản ánh đúng thực tế.

Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một suất cơm bán trú được cho là của học sinh Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Bữa ăn bán trú được cho là của học sinh Trường THPT Trưng Vương đang được đăng trên mạng xã hội. Ảnh: MẠNG XÃ HỘI

Theo đó, suất ăn gồm cơm trắng, đậu que xào và món mặn. Nhiều người sau khi xem suất ăn bán trú đã bày tỏ thái độ bất bình vì cho rằng lượng đồ ăn quá ít, lèo tèo so với giá tiền.

Về vấn đề này, bà Lương Bích Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương, cho biết trường đã nắm được thông tin trên mạng xã hội.

Phòng Học sinh, Sinh viên của Sở GD&ĐT TP.HCM đang yêu cầu trường báo cáo sau khi nắm bắt tin tức từ dư luận liên quan đến bữa ăn bán trú.

Suất ăn bán trú đầy đủ của Trường THPT Trưng Vương ngày hôm nay. Ảnh: NTCC

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương cho biết hình ảnh trên mạng là suất ăn bán trú của trường vào trưa nay (17-12) với món mặn là heo viên chiên nước mắm. Tuy nhiên, hình ảnh được chụp chưa đầy đủ nên nhìn qua sẽ thấy ít.

Theo bà Nga, 1 suất ăn bán trú của trường giá 38.000 đồng, không phải 40.000 đồng như thông tin trên mạng.

Thực đơn bữa ăn bán trú mỗi ngày luôn có 4 món để học sinh lựa chọn thay vì chỉ 1 món duy nhất như hình ảnh.

Suất ăn bán trú vào trưa ngày 17-12 của học sinh Trường THPT Trưng Vương. Ảnh: NTCC

Thực đơn của trường hôm nay gồm có 4 món mặn (gà lagu, heo viên chiên nước mắm, trứng chiên thịt, cá basa kho cà) ăn cùng với canh mây và đậu que xào.

Giá suất ăn tại trường là 38.000 đồng, áp dụng từ năm ngoái đến nay, không tăng lên 40.000 đồng vì dù 2.000 đồng với một số phụ huynh là nhỏ, nhưng với nhiều gia đình khó khăn vẫn là gánh nặng.

Thực đơn bữa ăn bán trú trong tháng 12 của học sinh Trường THPT Trưng Vương. Ảnh: NTCC

Trường không sử dụng suất ăn công nghiệp mà nấu ăn trực tiếp tại bếp trường.

Hiện có khoảng 1.900 học sinh đăng ký ăn bán trú trên tổng số hơn 2.200 học sinh toàn trường.