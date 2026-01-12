Chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh 12/01/2026 14:53

Ngày 12-1-2026, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 73/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh.

Đại học Trà Vinh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Long.

Theo quyết định, Đại học Trà Vinh thực hiện tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Trà Vinh, phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định pháp luật có liên quan.

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Đại học Trà Vinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Vĩnh Long cùng các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát quá trình chuyển đổi, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Trường Đại học Trà Vinh chính thức chuyển thành Đại học Trà Vinh.

Trường Đại học Trà Vinh được hình thành và phát triển từ Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh. Trường được thành lập theo Quyết định số 141/QĐ/2006-TTg ngày 19-6-2006 của Thủ tướng Chính phủ và hoạt động theo mô hình đa ngành, đa phương thức đào tạo từ cao đẳng, đại học đến sau đại học, gắn với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.